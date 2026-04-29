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EWS Reservation : पूर्व RTDC चेयरमैन बोले- जन दबाव से होंगे नियम सरल, वास्तविक पात्रों को लाभ नहीं मिल पा रहा

ऐसे में नियमों का सरलीकरण बेहद जरूरी है, ताकि जरूरतमंदों तक इसका लाभ सीधे पहुंच सके. राठौड़ ने कहा कि वे प्रदेशभर में इसी मुद्दे को लेकर जन-जागृति अभियान चला रहे हैं. पहले चरण में प्रत्येक जिले में प्रेस वार्ता और विचार गोष्ठियों के माध्यम से लोगों की राय जानी जा रही है. उन्होंने बताया कि जैसलमेर के भी युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गों से उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है.

मीडिया से बातचीत करते हुए राठौड़ ने कहा कि EWS आरक्षण का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को अवसर देना है, लेकिन वर्तमान शर्तों और प्रक्रियाओं के कारण वास्तविक पात्रों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने कहा कि जब युवाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, तो उनके भीतर निराशा का भाव पैदा होता है.

जैसलमेर: स्वर्णनगरी के जैन उत्कर्ष भवन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को लेकर एक महत्वपूर्ण विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में राजस्थान पर्यटन विकास निगम के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने भाग लिया और युवाओं, सामाजिक प्रतिनिधियों तथा बुद्धिजीवियों से संवाद किया. गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य EWS आरक्षण से जुड़ी जमीनी समस्याओं को समझना, युवाओं की राय लेना और सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाने की रणनीति तय करना रहा.

उन्होंने कहा कि आज युवाओं के सामने बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है. ऐसे में यदि EWS के माध्यम से एक गरीब युवक को नौकरी मिल जाती है, तो उसका सीधा लाभ पूरे परिवार को मिलता है. पहले जिन युवाओं को लगता था कि उनके पास कोई आरक्षण नहीं है, वे निराश हो जाते थे, लेकिन EWS की व्यवस्था आने के बाद उनमें उम्मीद जगी है और वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अधिक आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं. राठौड़ ने स्पष्ट कहा कि जब तक जनता का दबाव सरकार पर नहीं पड़ेगा, तब तक इस दिशा में बड़ा बदलाव संभव नहीं है.

कार्यक्रम के दौरान सभा में मौजूद लोग (ETV Bharat Jaisalmer)

उन्होंने बताया कि विभिन्न एजेंसियों की रिपोर्ट भी सरकार तक पहुंच रही है और अब समय आ गया है कि EWS की शर्तों में तार्किक बदलाव किया जाए. उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले समय में जयपुर में एक बड़ा अहिंसात्मक प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा. जरूरत पड़ी तो दिल्ली में भी धरना-प्रदर्शन किया जाएगा. पूर्व चेयरमैन ने यह भी कहा कि वे भाजपा के जनप्रतिनिधियों से भी इस विषय में सहयोग का आग्रह कर रहे हैं. उनका मानना है कि जब राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में EWS नियमों का सरलीकरण हो चुका है, तो केंद्र स्तर पर भी ऐसा होना चाहिए.

राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार ने आरक्षण तो दे दिया है, लेकिन उसमें लगी शर्तों की वजह से वास्तविक लाभार्थी वंचित रह जा रहे हैं. यदि आरक्षण दिया गया है, तो उसकी शर्तें भी ऐसी होनी चाहिए जो व्यवहारिक हों और गरीबों के हित में हों. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर जब भी वे किसी जनप्रतिनिधि से बात करते हैं, तो कोई भी तार्किक रूप से इस मांग का विरोध नहीं कर पाता.

जैन उत्कर्ष भवन में आयोजित इस गोष्ठी में बड़ी संख्या में युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे. सभी ने एक स्वर में EWS नियमों को सरल बनाने की मांग का समर्थन किया. कार्यक्रम के अंत में यह निर्णय लिया गया कि जैसलमेर से भी इस मुहिम को मजबूती दी जाएगी और अधिक से अधिक युवाओं को इससे जोड़ा जाएगा.

राठौड़ ने कहा कि यह केवल आरक्षण का मुद्दा नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य और उनके आत्मविश्वास से जुड़ा विषय है. यदि समय रहते इसमें सुधार नहीं किया गया, तो लाखों योग्य युवा अवसरों से वंचित रह जाएंगे. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे इस अभियान से जुड़ें और अपनी आवाज लोकतांत्रिक तरीके से उठाएं.