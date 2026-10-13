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तनोट माता मंदिर: जहां सरहद के पहरेदार खुद करते हैं आरती, 1965 के युद्ध में देवी के आंगन में बेअसर हो गए थे पाकिस्तानी बम

जैसलमेर का तनोट माता मंदिर ( फोटो ईटीवी भारत gfx )

जैसलमेर : जिले के पश्चिमी रेगिस्तान में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित तनोट माता मंदिर आस्था, इतिहास, वीरता और देशभक्ति का ऐसा संगम है, जिसकी पहचान देशभर में है. दूर-दूर तक फैले रेतीले धोरों, तपती धूप और सीमावर्ती क्षेत्र की कठिन परिस्थितियों के बीच स्थित यह मंदिर श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराता है. यहां आने वाले लोगों के लिए माता का दरबार केवल दर्शन का स्थान नहीं, बल्कि भारतीय सैनिकों के साहस, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों की श्रद्धा और मातृभूमि की रक्षा के संकल्प से जुड़ा एक विशेष स्थल भी है.