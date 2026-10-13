तनोट माता मंदिर: जहां सरहद के पहरेदार खुद करते हैं आरती, 1965 के युद्ध में देवी के आंगन में बेअसर हो गए थे पाकिस्तानी बम
जैसलमेर सीमा पर स्थित तनोट माता मंदिर आस्था और शौर्य का प्रतीक है, जहां बीएसएफ जवान पूजा-आरती संभालते हैं.
Published : October 13, 2026 at 7:07 AM IST
जैसलमेर : जिले के पश्चिमी रेगिस्तान में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित तनोट माता मंदिर आस्था, इतिहास, वीरता और देशभक्ति का ऐसा संगम है, जिसकी पहचान देशभर में है. दूर-दूर तक फैले रेतीले धोरों, तपती धूप और सीमावर्ती क्षेत्र की कठिन परिस्थितियों के बीच स्थित यह मंदिर श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराता है. यहां आने वाले लोगों के लिए माता का दरबार केवल दर्शन का स्थान नहीं, बल्कि भारतीय सैनिकों के साहस, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों की श्रद्धा और मातृभूमि की रक्षा के संकल्प से जुड़ा एक विशेष स्थल भी है.
मंदिर से जुड़ी युद्धकालीन घटनाओं और चमत्कारों की मान्यताओं ने इसे विशिष्ट पहचान दी है. सबसे खास बात यह है कि यहां माता की आरती में बीएसएफ के जवान स्वयं भाग लेते हैं. वर्दी पहने जवान जब माता के सामने दीप प्रज्वलित कर आरती करते हैं, तो ऐसा लगता है मानो देश की रक्षा का संकल्प और धार्मिक आस्था एक ही स्थान पर साकार हो रहे हों.
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1965 के युद्ध में बमबारी और नहीं फटे गोलों की कहानी : मंदिर के इतिहास के जानकार व वरिष्ठ पत्रकार विमल शर्मा ने बताया कि तनोट माता मंदिर की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा आधार वर्ष 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध से जुड़ा वह प्रसंग है, जिसे आज भी श्रद्धालु माता के चमत्कार के रूप में याद करते हैं. मंदिर से जुड़ी प्रचलित मान्यता के अनुसार, युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने तनोट क्षेत्र में भारी बमबारी की थी. कहा जाता है कि बड़ी संख्या में बम मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र में गिरे, लेकिन उनमें से कई बम नहीं फटे. इस घटना ने सीमावर्ती इलाके में स्थित मंदिर के प्रति लोगों की आस्था को और मजबूत किया.
उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में रखे गए युद्धकालीन निष्क्रिय बम इस इतिहास की याद दिलाते हैं. श्रद्धालु इन बमों को माता की शक्ति और कृपा का प्रतीक मानते हैं. जब लोग इन अवशेषों को देखते हैं, तो उनके मन में उस दौर की परिस्थितियों और सीमा पर तैनात जवानों की सुरक्षा को लेकर अनेक भाव उमड़ते हैं. रेगिस्तान के इस क्षेत्र में युद्ध के दौरान सैनिकों को दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों, सीमित संसाधनों और दुश्मन की गोलाबारी का सामना करना पड़ा था. ऐसे समय में धार्मिक आस्था ने अनेक जवानों और स्थानीय लोगों को मानसिक संबल दिया. तनोट माता मंदिर इसी विश्वास की एक मजबूत पहचान बन गया.
1971 का युद्ध और लोंगेवाला के शौर्य की गूंज : शर्मा ने बताया कि वर्ष 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध भी जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्र के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है. इसी क्षेत्र में लोंगेवाला की ऐतिहासिक लड़ाई हुई, जिसमें भारतीय सैनिकों ने साहस, रणनीति और अदम्य इच्छाशक्ति का परिचय दिया. सीमित संख्या में तैनात भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सेना के हमले का सामना करते हुए मोर्चा संभाले रखा. भारतीय वायुसेना के सहयोग ने भी इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
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तनोट माता मंदिर और लोंगेवाला का नाम अक्सर एक साथ लिया जाता है. श्रद्धालु युद्ध के इन प्रसंगों को माता के आशीर्वाद से जोड़कर देखते हैं. हालांकि सैन्य इतिहास में विजय का श्रेय सैनिकों की बहादुरी, सैन्य रणनीति और विभिन्न सुरक्षा बलों के समन्वय को जाता है, लेकिन जवानों की व्यक्तिगत आस्था उनके मनोबल का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है. यही वजह है कि तनोट माता का दरबार सैनिकों के लिए विशेष महत्व रखता है. यहां आने वाले पर्यटक भी मंदिर के दर्शन के साथ उस वीरभूमि के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं, जहां देश की रक्षा के लिए जवानों ने कठिन परिस्थितियों में मोर्चा संभाला था.
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी माता के दरबार में हुई विशेष पूजा : मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव की स्थिति बनी. इस समय जैसलमेर सहित पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता का महत्व बढ़ गया था. ऐसे माहौल में तनोट माता मंदिर एक बार फिर श्रद्धा और विश्वास के केंद्र के रूप में चर्चा में आया. मंदिर में देश की सुरक्षा, शांति और सीमा पर तैनात जवानों की सलामती के लिए पूजा-अर्चना की गई. सितंबर 2025 में नवरात्र के दौरान भी ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए बीएसएफ के एक कमांडेंट ने माता के आशीर्वाद के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की थी. जवानों की यह भावना बताती है कि सीमा पर जिम्मेदारी निभाते समय उनका विश्वास किस तरह उनके साथ रहता है.
बीएसएफ जवान ही संभालते हैं आरती की जिम्मेदारी : तनोट माता मंदिर की सबसे अनूठी परंपराओं में बीएसएफ जवानों द्वारा की जाने वाली आरती का विशेष स्थान है. यहां सीमा की रक्षा करने वाले जवान माता की पूजा-अर्चना में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं. मंदिर में सुबह और शाम आरती का आयोजन होता है. आरती के समय घंटियों की आवाज, दीपों की रोशनी और माता के जयकारों से पूरा परिसर भक्तिमय हो जाता है.
वर्दी में तैनात जवान जब माता के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, तो उनके चेहरे पर श्रद्धा और समर्पण का भाव दिखाई देता है. दिनभर सीमा की निगरानी, गश्त और सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियों में जुटे जवान मंदिर में पहुंचकर माता के सामने शीश नवाते हैं. उनके लिए यह केवल पूजा की रस्म नहीं, बल्कि देश की रक्षा के दायित्व के बीच आत्मिक शक्ति प्राप्त करने का माध्यम भी है.
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मंदिर में आने वाले श्रद्धालु इस परंपरा को विशेष उत्सुकता से देखते हैं. आमतौर पर लोग धार्मिक स्थलों पर पुजारियों को पूजा करते देखते हैं, लेकिन तनोट में बीएसएफ जवानों की सहभागिता इसे अलग पहचान देती है. यहां आरती के दौरान देश की सीमाओं की सुरक्षा और जवानों की सलामती के लिए प्रार्थना करने वाले श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं. यह दृश्य देशभक्ति और धार्मिक आस्था के अनूठे संगम का अनुभव कराता है.
युद्ध के अवशेष बने इतिहास के साक्षी : मंदिर परिसर में संरक्षित निष्क्रिय बम और युद्ध से जुड़ी वस्तुएं यहां आने वाले लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र हैं. इन अवशेषों को देखकर पर्यटकों को उस समय की परिस्थितियों का अंदाजा मिलता है, जब सीमावर्ती इलाका युद्ध की आशंकाओं और सैन्य गतिविधियों से प्रभावित था। ये वस्तुएं केवल धार्मिक मान्यताओं से नहीं, बल्कि भारत-पाकिस्तान के बीच हुए युद्धों के इतिहास से भी जुड़ी हैं.
फिल्म ‘बॉर्डर’ ने भी बढ़ाई पहचान : जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्र और लोंगेवाला की लड़ाई को व्यापक पहचान दिलाने में हिंदी फिल्म ‘बॉर्डर’ का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है. फिल्म के माध्यम से भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान की कहानी देश के घर-घर तक पहुंची. इसके बाद जैसलमेर आने वाले अनेक पर्यटक तनोट माता मंदिर और लोंगेवाला क्षेत्र को अपनी यात्रा में शामिल करने लगे.
आस्था, साहस और देशभक्ति का जीवंत प्रतीक : स्थानीय निवासी नरेंद्र व्यास ने कहा कि, तनोट माता मंदिर की विशेषता केवल इसके धार्मिक महत्व तक सीमित नहीं है. यहां 1965 और 1971 के युद्धों की स्मृतियां, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई विशेष पूजा और बीएसएफ जवानों की नियमित आरती एक-दूसरे से जुड़कर इसे विशिष्ट पहचान देती हैं. माता के चमत्कारों से संबंधित मान्यताएं श्रद्धालुओं के विश्वास का हिस्सा हैं, जबकि यहां का सैन्य इतिहास भारतीय जवानों के साहस और समर्पण की याद दिलाता है.
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