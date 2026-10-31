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जैसलमेर साबरमती ट्रेन में स्लीपर की जगह AC इकोनॉमी कोच, 1 नवंबर से होंगे कई बदलाव

ट्रेनों में नया कोच संयोजन ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर. नवंबर में रेल यात्रियों को जोधपुर मंडल से जुड़ी 10 जोड़ी ट्रेनों में बदला हुआ कोच संयोजन मिलेगा. रेलवे ने यात्री मांग और उपलब्धता के अनुसार ट्रेनों में एसी, स्लीपर और थर्ड एसी इकोनॉमी श्रेणी के डिब्बों की संख्या में बदलाव किया है. इसके तहत कुछ ट्रेनों में स्लीपर कोच बढ़ाए जाएंगे, जबकि कुछ में स्लीपर की जगह थर्ड एसी इकोनॉमी कोच लगाए जाएंगे. नई व्यवस्था एक नवंबर से अलग-अलग तारीखों में लागू होगी.

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे ट्रेनों में यात्रियों की श्रेणीवार मांग, आरक्षण की प्रतीक्षा सूची और उपलब्ध कोचों के बेहतर उपयोग को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर कोच संयोजन में बदलाव करता है. इसका उद्देश्य विभिन्न श्रेणियों में सीटों की उपलब्धता को मांग के अनुरूप बनाना और यात्रियों को यात्रा के अधिक विकल्प उपलब्ध कराना है. ट्रेनों में नया कोच संयोजन चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा.

पढ़ें: चलती गोल्डन टेंपल मेल में गूंजी किलकारी, महिला ने दिया बच्चे को जन्म, गंगापुर सिटी में कराया गया भर्ती इन ट्रेनों में बढ़ेंगे स्लीपर कोच: ट्रेन संख्या 14854/14853, 14864/14863 और 14866/14865 जोधपुर-वाराणसी सिटी मरुधर एक्सप्रेस में जोधपुर से 16 नवंबर और वाराणसी सिटी से 17 नवंबर से एक थर्ड एसी इकोनॉमी कोच के स्थान पर एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाया जाएगा. नए संयोजन में कुल 21 कोच होंगे. इनमें 2 सेकंड एसी, 5 थर्ड एसी, 2 थर्ड एसी इकोनॉमी, 6 स्लीपर, 4 साधारण श्रेणी, एक पावरकार और एक गार्ड कोच शामिल हैं.

इसी तरह ट्रेन संख्या 12479/12480 जोधपुर-बांद्रा टर्मिनस सूर्यनगरी सुपरफास्ट में जोधपुर से 22 नवंबर और बांद्रा टर्मिनस से 23 नवंबर से एक थर्ड एसी इकोनॉमी कोच के स्थान पर स्लीपर कोच लगाया जाएगा. इसमें कुल 22 कोच होंगे.

ट्रेन संख्या 22481/22482 में जोधपुर से 20 नवंबर और दिल्ली सराय से 21 नवंबर से एक थर्ड एसी इकोनॉमी कोच के स्थान पर स्लीपर कोच लगाया जाएगा. इस ट्रेन में भी कुल 22 कोच रहेंगे.