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यात्रियों की संख्या घटते ही बंद हुई जोधपुर-रामदेवरा स्पेशल, 25 सितंबर तक मिलेगी यह सुविधा

जैसलमेर: रामदेवरा मेले के समापन के बाद यात्रियों की संख्या में कमी को देखते हुए रेलवे ने मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन चरणबद्ध तरीके से बंद करना शुरू कर दिया है. इसी क्रम में जोधपुर मंडल द्वारा संचालित ट्रेन संख्या 04865 04866 जोधपुर रामदेवरा जोधपुर मेला स्पेशल का संचालन बुधवार से बंद कर दिया गया है. हालांकि मेले से लौटने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भगत की कोठी रामदेवरा के बीच संचालित दो अन्य मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन 25 सितंबर तक जारी रहेगा. इससे रामदेवरा से आने जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलती रहेगी.

यात्रीभार बढ़ने पर शुरू की गई थीं स्पेशल ट्रेनें: जोधपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक यानी सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि रामदेवरा मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के कारण ट्रेनों में अतिरिक्त यात्रीभार रहा. यात्रियों की सुविधा के लिए नियमित ट्रेनों के अलावा भगत की कोठी से रामदेवरा के बीच तीन मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया था.

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