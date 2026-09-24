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यात्रियों की संख्या घटते ही बंद हुई जोधपुर-रामदेवरा स्पेशल, 25 सितंबर तक मिलेगी यह सुविधा

मेला समाप्ति के बाद यात्रीभार में कमी आने लगी है. ऐसे में रेलवे ने मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन बंद करने का निर्णय लिया है.

Jaisalmer Ramdevra Mela
रामदेवरा मेला स्पेशल ट्रेन बंद (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2026 at 10:29 AM IST

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जैसलमेर: रामदेवरा मेले के समापन के बाद यात्रियों की संख्या में कमी को देखते हुए रेलवे ने मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन चरणबद्ध तरीके से बंद करना शुरू कर दिया है. इसी क्रम में जोधपुर मंडल द्वारा संचालित ट्रेन संख्या 04865 04866 जोधपुर रामदेवरा जोधपुर मेला स्पेशल का संचालन बुधवार से बंद कर दिया गया है. हालांकि मेले से लौटने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भगत की कोठी रामदेवरा के बीच संचालित दो अन्य मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन 25 सितंबर तक जारी रहेगा. इससे रामदेवरा से आने जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलती रहेगी.

यात्रीभार बढ़ने पर शुरू की गई थीं स्पेशल ट्रेनें: जोधपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक यानी सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि रामदेवरा मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के कारण ट्रेनों में अतिरिक्त यात्रीभार रहा. यात्रियों की सुविधा के लिए नियमित ट्रेनों के अलावा भगत की कोठी से रामदेवरा के बीच तीन मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया था.

पढ़ें: Festival Special Trains: कोटा से पटना और लखनऊ से वलसाड के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेनें, मिल रहे हैं कंफर्म टिकट

मेले की समाप्ति के बाद यात्रीभार में कमी आने लगी है. ऐसे में रेलवे ने यात्री संख्या की स्थिति को देखते हुए मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है. इसी के तहत ट्रेन संख्या 04865 04866 का संचालन समाप्त किया गया है.

दो ट्रेनों की सेवा अभी जारी: रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 04863 और 04861 भगत की कोठी रामदेवरा मेला स्पेशल का संचालन 25 सितंबर तक जारी रहेगा. इन दोनों ट्रेनों का संचालन यात्रियों की सुविधा के लिए 15-15 ट्रिप के आधार पर शुरू किया गया था. रेलवे का कहना है कि शेष अवधि में इन ट्रेनों के संचालन से मेले से लौटने वाले श्रद्धालुओं और अन्य यात्रियों को सुविधा मिलेगी.

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