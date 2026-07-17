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140 करोड़ की लागत से संवरा जैसलमेर रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित, प्रधानमंत्री ने किया वर्चुअल उद्घाटन

पीएम को जैसलमेर रेलवे स्टेशन का चित्र भेंट करते केंद्रीय रेल मंत्री ( ETV Bharat Jaisalmer )