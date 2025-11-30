जैसलमेर पुलिस की दो बड़ी कार्रवाई: दो स्मैक तस्कर गिरफ्तार, फरार आरोपी भी दबोचा
जैसलमेर पुलिस ने मेहरानगढ़ निवासी दो आरोपियों को 82 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है.
Published : November 30, 2025 at 1:42 PM IST
जैसलमेर: जिला पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में पुलिस थाना फलसूण्ड ने अवैध स्मैक तस्करी में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इनके कब्जे से 82 ग्राम स्मैक बरामद की गई. साथ ही तस्करी में प्रयुक्त स्विफ्ट कार को भी जब्त कर लिया गया. दूसरी कार्रवाई में छह महीने से फरार एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार किया गया.
एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए दोनों आरोपियों को दस्तयाब किया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस थाना फलसूण्ड में एनडीपीएस एक्ट के तहत मेहरानगढ़ निवासी दोनों आरोपियों आमदीन पुत्र मादल खान और बरकत खान पुत्र आलम खान के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया. दोनों से नेटवर्क व सप्लाई चैन को लेकर पूछताछ जारी है. इनके कब्जे से 82 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद की गई.
पढ़ें: 3 करोड़ 20 लाख रुपये का अवैध अफीम डोडा-चूरा जब्त, तीन तस्कर गिरफ्तार
6 माह से फरार आरोपी गिरफ्तार: एसपी ने बताया कि जिले के पुलिस थाना भणियाणा ने छह महीनों से फरार एनडीपीएस एक्ट के आरोपी हरीश गोदारा पुत्र राणाराम, निवासी डुंगरे की ढाणी को गिरफ्तार किया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण प्रवीण कुमार के निर्देशन और वृताधिकारी भवानीसिंह के सुपरविजन में फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष टीम गठित की गई थी. टीम ने लगातार प्रयास के बाद हरीश गोदारा को दस्तयाब कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड प्राप्त किया.
पढ़ें: घंटी बजाकर देता था सिग्नल, पाकिस्तान से फेंकी जाती थी हेरोइन, ऐसे पकड़ा गया तस्कर
जिला पुलिस का अभियान जारी: जैसलमेर पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे का कहना है कि पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करी तथा इस तरह के अपराधों पर पूरी सख्ती जारी रहेगी. सभी थाना क्षेत्रों को निर्देश जारी किए गए हैं कि अवैध तस्करों, नेटवर्क संचालकों और फरार अपराधियों पर लगातार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.