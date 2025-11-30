ETV Bharat / state

जैसलमेर पुलिस की दो बड़ी कार्रवाई: दो स्मैक तस्कर गिरफ्तार, फरार आरोपी भी दबोचा

तस्करी के आरोपी पुलिस गिरफ्त में ( ETV Bharat Jaisalmer )