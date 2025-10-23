ETV Bharat / state

मोहनगढ़ डबल मर्डर मामले में पुलिस को बड़ी सफलता, एक आरोपी पंजाब से गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र में व्यापारी व उसके मुनीम की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस के विशेष जांच दल ने एक आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार किया है और हत्या के बाद लूटी गई कार भी बरामद की है. पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए एसआईटी (विशेष जांच दल) का गठन किया था. इसमें 50 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी थे. वे लगातार जांच में जुटे रहे. टीम ने लगभग 600 किलोमीटर के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया और दिन-रात की मेहनत के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही लूटी गई कार भी बरामद की गई है. ये था मामला: गत 21 अक्टूबर 2025 को पंकज कुमार सारस्वत ने मोहनगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके पिता मंडी व्यापारी मदनलाल सारस्वत और उनके मुनीम रेंवतराम की 20 अक्टूबर की रात अज्ञात आरोपियों ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी. हत्यारे वारदात के बाद नकदी और मदनलाल की कार लेकर फरार हो गए थे. रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने हत्या, लूट और साक्ष्य छिपाने के विभिन्न प्रावधानों में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.