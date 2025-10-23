मोहनगढ़ डबल मर्डर मामले में पुलिस को बड़ी सफलता, एक आरोपी पंजाब से गिरफ्तार
जैसलमेर पुलिस ने मोहनगढ़ में व्यापारी व उसके मुनीम की हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार किया. लूटी गई कार बरामद.
जैसलमेर: जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र में व्यापारी व उसके मुनीम की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस के विशेष जांच दल ने एक आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार किया है और हत्या के बाद लूटी गई कार भी बरामद की है.
पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए एसआईटी (विशेष जांच दल) का गठन किया था. इसमें 50 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी थे. वे लगातार जांच में जुटे रहे. टीम ने लगभग 600 किलोमीटर के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया और दिन-रात की मेहनत के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही लूटी गई कार भी बरामद की गई है.
ये था मामला: गत 21 अक्टूबर 2025 को पंकज कुमार सारस्वत ने मोहनगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके पिता मंडी व्यापारी मदनलाल सारस्वत और उनके मुनीम रेंवतराम की 20 अक्टूबर की रात अज्ञात आरोपियों ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी. हत्यारे वारदात के बाद नकदी और मदनलाल की कार लेकर फरार हो गए थे. रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने हत्या, लूट और साक्ष्य छिपाने के विभिन्न प्रावधानों में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.
एसआईटी का गठन: उन्होंने बताया कि घटना के बाद वे स्वयं मौके पर पहुंचे और बारीकी से निरीक्षण किया. उन्होंने पोकरण के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार के नेतृत्व में विशेष जांच टीम बनाई. टीम में वृत्ताधिकारी नाचना गजेंद्र सिंह चंपावत, वृत्ताधिकारी पोकरण भवानी सिंह तथा थानाधिकारी मोहनगढ़ नाथू सिंह निपु को शामिल किया गया. साथ ही एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाकर वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए गए. एसआईटी ने तकनीकी विश्लेषण, फील्ड इंटेलिजेंस और स्थानीय सूचनाओं के आधार पर सुराग जुटाए. टीमों ने राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में लगातार दबिशे दी. अंत में हत्या में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
पंजाब का निवासी है आरोपी: उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान 29 वर्षीय गुरप्रीत सिंह पुत्र बलजिंदर सिंह के रूप में हुई है. वह पंजाब के मुक्तसर के एक गांव का निवासी है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटी गई कार बरामद कर ली है. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. पुलिस अधीक्षक शिवहरे ने बताया कि वारदात में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग पुलिस टीमें सक्रियता से कार्य कर रही हैं.