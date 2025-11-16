ETV Bharat / state

मोहनगढ़ डबल मर्डर व लूटकांड में बड़ी सफलता, पुलिस ने चौथे आरोपी को पंजाब से दबोचा

सरहदी जिले के मोहनगढ़ में व्यापारी मदनलाल सारस्वत और उनके मुनीम रेंवतराम की हत्या के मामले में जैसलमेर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है.

डबल मर्डर का आरोपी पंजाब से गिरफ्तार
डबल मर्डर का आरोपी पंजाब से गिरफ्तार (फोटो ईटीवी भारत जैसलमेर)
ETV Bharat Rajasthan Team

November 16, 2025

जैसलमेर: पुलिस ने व्यापारी और उसके मुनीम की हत्या व लूट के चर्चित प्रकरण में वांछित चौथे आरोपी परमजीत उर्फ पम्मा को पंजाब से गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है. जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निकटतम निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ₹2,98,000 की लूटी गई राशि भी बरामद कर ली. पुलिस ने टीम बनाकर कई राज्यों में दबिश दी और आरोपी को पकड़कर पीसी रिमांड हासिल किया. व्यापारी मदनलाल सारस्वत और मुनीम रेंवतराम की 20 अक्टूबर की रात हत्या कर नकदी व कार लूटी गई थी.

क्या था मामला? : जैसलमेर एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि गत 21 अक्टूबर 2025 को पंकज कुमार सारस्वत ने मोहनगढ़ थाने में रिपोर्ट दी कि 20 अक्टूबर की रात उसके पिता मदनलाल सारस्वत और मुनीम रेंवतराम की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी. आरोपी नगदी और अल्टो कार लेकर फरार हो गए थे. रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी.

एसपी के आदेश पर दबिशों का सिलसिला : प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एसपी शिवहरे ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण प्रवीण कुमार और वृताधिकारी नाचना गजेन्द्रसिंह चम्पावत के सुपरविजन में मोहनगढ़ थानाधिकारी नाथूसिंह निपु को आरोपी की तलाश में विशेष टीम के साथ लगाया.

टीम ने पंजाब और हरियाणा के कई स्थानों पर लगातार दबिशें देकर कड़ी मेहनत की. इसी दौरान हत्या और लूट में शामिल फरार चौथे आरोपी परमजीत उर्फ पम्मा उर्फ मामा, पुत्र मंगलसिंह, मजबी सिख, उम्र 39 वर्ष, निवासी ठकरपुरा, थाना पटटी शहर, जिला तरण तारण (पंजाब) को दबोच लिया गया. पूछताछ के दौरान आरोपी के कब्जे से 2 लाख 98 हजार रुपये बरामद किए गए. आरोपी को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड प्राप्त किया गया है. पुलिस उससे वारदात के अन्य पहलुओं और आरोपियों के नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है.

JAISALMER DOUBLE MURDER
POLICE ARREST ACCUSED
ACCUSED ARRESTED FROM PUNJAB
IPS ABHISHEK SHIVHARE
MOHANGARH DOUBLE MURDER

