मोहनगढ़ डबल मर्डर व लूटकांड में बड़ी सफलता, पुलिस ने चौथे आरोपी को पंजाब से दबोचा

डबल मर्डर का आरोपी पंजाब से गिरफ्तार ( फोटो ईटीवी भारत जैसलमेर )

जैसलमेर: पुलिस ने व्यापारी और उसके मुनीम की हत्या व लूट के चर्चित प्रकरण में वांछित चौथे आरोपी परमजीत उर्फ पम्मा को पंजाब से गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है. जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निकटतम निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ₹2,98,000 की लूटी गई राशि भी बरामद कर ली. पुलिस ने टीम बनाकर कई राज्यों में दबिश दी और आरोपी को पकड़कर पीसी रिमांड हासिल किया. व्यापारी मदनलाल सारस्वत और मुनीम रेंवतराम की 20 अक्टूबर की रात हत्या कर नकदी व कार लूटी गई थी. क्या था मामला? : जैसलमेर एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि गत 21 अक्टूबर 2025 को पंकज कुमार सारस्वत ने मोहनगढ़ थाने में रिपोर्ट दी कि 20 अक्टूबर की रात उसके पिता मदनलाल सारस्वत और मुनीम रेंवतराम की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी. आरोपी नगदी और अल्टो कार लेकर फरार हो गए थे. रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी. इसे भी पढ़ें: मोहनगढ़ डबल मर्डर मामले में पुलिस को बड़ी सफलता, एक आरोपी पंजाब से गिरफ्तार