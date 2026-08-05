जैसलमेर: सेना की फायरिंग रेंज में मशरूम चुनने गए किसान की विस्फोट में दर्दनाक मौत
40 वर्षीय किसान सत्यनारायण सिंह की संदिग्ध सैन्य विस्फोटक में धमाके के कारण दर्दनाक मौत हो गई.
Published : August 5, 2026 at 6:52 PM IST
जैसलमेर: जिले के लाठी थाना क्षेत्र स्थित सेना की फील्ड फायरिंग रेंज में बुधवार को हुए विस्फोट में एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई. मृतक की पहचान पोकरण क्षेत्र के बिलिया गांव निवासी 40 वर्षीय सत्यनारायण सिंह पुत्र जगत सिंह के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक मशरूम एकत्र करने के लिए फायरिंग रेंज में गया था, जहां किसी संदिग्ध विस्फोटक सामग्री के संपर्क में आने से हादसा हो गया.
मौके से विस्फोटक के अवशेष बरामद: डीएसपी पोकरण बुद्धाराम विश्नोई ने बताया कि बुधवार सुबह सूचना मिली कि चाचा गांव से लगभग 6 किलोमीटर दूर फायरिंग रेंज में एक व्यक्ति का शव पड़ा है. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. घटना स्थल पर युवक की मोटरसाइकिल भी खड़ी मिली. जांच में सामने आया कि सत्यनारायण सिंह मंगलवार दोपहर मशरूम तोड़ने के लिए फायरिंग रेंज में गया था. आशंका है कि वहां पड़े किसी सैन्य विस्फोटक या संदिग्ध धातु के टुकड़े को उसने पत्थर से तोड़ने का प्रयास किया, जिससे अचानक जोरदार धमाका हो गया. विस्फोट इतना तेज था कि मृतक के चेहरे पर गंभीर चोटें आईं और सीने में भी गहरे घाव हो गए. मौके से विस्फोटक के अवशेष और पत्थर बरामद किए गए हैं.
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जांच के बाद होगी कारणों की पुष्टि: घटना की सूचना पहले रामदेवरा थाना पुलिस को मिली थी. बाद में क्षेत्राधिकार लाठी थाना होने के कारण वहां की पुलिस ने जांच अपने हाथ में ली. एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए पोकरण अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. पुलिस ने पूरे क्षेत्र को सील कर जांच शुरू कर दी है. डीएसपी का कहना है कि एफएसएल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर विस्फोट के वास्तविक कारणों की पुष्टि की जाएगी, फिलहाल सभी पहलुओं से जांच जारी है.
स्थानीय लोगों के अनुसार सीमावर्ती इलाकों की फील्ड फायरिंग रेंज में सैन्य अभ्यास के बाद धातु का स्क्रैप और कभी-कभी बिना फटे विस्फोटक अवशेष भी रह जाते हैं. जानकारी के अभाव में कई बार ग्रामीण या कबाड़ बीनने वाले ऐसे क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं, जिससे जानलेवा हादसे हो जाते हैं. पुलिस ने लोगों से प्रतिबंधित सैन्य क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करने और किसी भी संदिग्ध वस्तु से दूरी बनाए रखने की अपील की है.
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