ETV Bharat / state

बड़ा हादसा : करंट की चपेट में आने से मौसेरे भाई-बहन की मौत, परिवार में मचा कोहराम

जैसलमेर: जिले के पोकरण क्षेत्र के मंगोलाई गांव में शुक्रवार को बिजली के करंट ने दो मासूम बच्चों की जान ले ली. हादसे में तीन वर्षीय बालक और पांच वर्षीय बालिका की मौत हो गई. दोनों आपस में मौसेरे भाई-बहन थे और ननिहाल आए हुए थे. घटना के बाद परिवार में शोक छा गया.

पोकरण थानाधिकारी मनीष सोनी ने मामले को लेकर बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया था. हालांकि, इस मामले को लेकर परिजनों द्वारा अभी तक कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई है. रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह है पूरा मामला : सुगनपुरा केलावा निवासी फारुख (3) पुत्र सकुर खान और बडली निवासी ईसराना (5) पुत्री रमजु खान 14 अक्टूबर को अपने ननिहाल मंगोलाई आए थे. शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे दोनों घर के बाहर खेल रहे थे. इसी दौरान पानी की मोटर के कटे हुए बिजली के तार की चपेट में आने से दोनों करंट की चपेट में आ गए. परिजन तत्काल दोनों बच्चों को पोकरण जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

रिश्तेदार से मिलने जोधपुर गई थी मां : हादसे के समय फारुख की मां रिश्तेदार से मिलने जोधपुर गई हुई थी. घर में खेलते समय हुए इस हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया. दोनों बच्चों की असमय मौत से गांव और रिश्तेदारों में भी शोक का माहौल है. फारुख के पिता सकुर खान पशुपालन कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं. उसके परिवार में एक भाई और दो बहनें हैं. वहीं, ईसराना के पिता रमजान गांव में किराना दुकान चलाते हैं. ईसराना की दो बहनें भी हैं. इस दर्दनाक हादसे ने दोनों परिवारों की खुशियां छीन लीं.