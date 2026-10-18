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जैसलमेर: भारत-पाक सीमा पर स्थित तनोट माता मंदिर में बीएसएफ ने मनाया महाष्टमी पर्व, उमड़ा आस्था का सैलाब

महाष्टमी पर विशेष हवन और भंडारे का आयोजन ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जैसलमेर जिले के प्रसिद्ध तनोट माता मंदिर में महाष्टमी का पर्व सीमा सुरक्षा बल की 20वीं वाहिनी की ओर से श्रद्धा, भक्ति और धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया. इस अवसर पर मंदिर परिसर में विशेष हवन और नवरात्रि भंडारे का आयोजन किया गया. इस धार्मिक कार्यक्रम में बीएसएफ के अधिकारियों, जवानों और उनके परिजनों ने भाग लेकर देश की सुख-समृद्धि, शांति और सुरक्षा की कामना की. दिनभर चले भंडारे में 5,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया तथा मां तनोट राय के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया.