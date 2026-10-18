जैसलमेर: भारत-पाक सीमा पर स्थित तनोट माता मंदिर में बीएसएफ ने मनाया महाष्टमी पर्व, उमड़ा आस्था का सैलाब
तनोट माता मंदिर में बीएसएफ की 20वीं वाहिनी द्वारा महाष्टमी पर विशेष हवन और भंडारे का आयोजन किया गया.
Published : October 18, 2026 at 6:45 PM IST
जैसलमेर: भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जैसलमेर जिले के प्रसिद्ध तनोट माता मंदिर में महाष्टमी का पर्व सीमा सुरक्षा बल की 20वीं वाहिनी की ओर से श्रद्धा, भक्ति और धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया. इस अवसर पर मंदिर परिसर में विशेष हवन और नवरात्रि भंडारे का आयोजन किया गया. इस धार्मिक कार्यक्रम में बीएसएफ के अधिकारियों, जवानों और उनके परिजनों ने भाग लेकर देश की सुख-समृद्धि, शांति और सुरक्षा की कामना की. दिनभर चले भंडारे में 5,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया तथा मां तनोट राय के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया.
कार्यवाहक कमांडेंट के नेतृत्व में हुआ हवन: महाष्टमी के पावन अवसर पर बीएसएफ की 20वीं वाहिनी के कार्यवाहक कमांडेंट नवीन सिंह ठाकुर ने वाहिनी के स्टाफ अधिकारियों, कंपनी कमांडरों और उनके परिजनों के साथ मंदिर परिसर में विधिवत हवन किया. वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान में श्रद्धालुओं ने आहुतियां अर्पित कीं. इस दौरान मां तनोट राय से राष्ट्र की उन्नति, देश की सीमाओं की सुरक्षा, सीमा पर तैनात जवानों के कुशल-क्षेम तथा सीमावर्ती क्षेत्र में शांति और समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना की गई.
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5,000 से अधिक लोगों ने पाया प्रसाद: हवन के पश्चात मंदिर परिसर में नवरात्रि भंडारे का आयोजन किया गया. इसमें स्थानीय लोगों सहित दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं ने उत्साह और श्रद्धाभाव के साथ भाग लिया. महाष्टमी के अवसर पर तनोट माता मंदिर में दर्शन के लिए दिनभर श्रद्धालुओं का आवागमन जारी रहा. इस दौरान 5,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया और मां तनोट राय के दर्शन कर परिवार एवं देश की खुशहाली की कामना की. इस धार्मिक आयोजन के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर नजर आया.
आस्था का प्रमुख केंद्र है तनोट माता मंदिर: भारत-पाकिस्तान सीमा के निकट स्थित तनोट माता मंदिर सीमावर्ती जैसलमेर की धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है. इस मंदिर का सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ भी विशेष जुड़ाव रहा है. यहां होने वाले धार्मिक आयोजनों में जवानों, उनके परिजनों और आम श्रद्धालुओं की भागीदारी धार्मिक परंपराओं के संरक्षण के साथ-साथ सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देती है. महाष्टमी के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम ने धार्मिक आस्था और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को एक साथ प्रदर्शित किया.
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बीएसएफ अधिकारियों और जवानों हुआ शामिल: इस कार्यक्रम में उप कमांडेंट भवेश कुमार, तुषार घोष, किशन लाल वर्मा और सुरेंद्र सिंह सजवान सहित वाहिनी के कंपनी कमांडर, अन्य अधिकारी, जवान तथा उनके परिजन उपस्थित रहे. इस आयोजन के माध्यम से बीएसएफ की 20वीं वाहिनी ने धार्मिक परंपराओं के प्रति अपनी आस्था और स्थानीय समुदाय के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित किया. कार्यक्रम का समापन राष्ट्र की उन्नति, सीमा सुरक्षा बल के जवानों की सुरक्षा तथा सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों की सुख-समृद्धि और कल्याण की मंगलकामना के साथ हुआ.
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