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जैसलमेर में दुखद घटना: अलग-अलग कमरों में मिले मां और 16 वर्षीय बेटे के शव, पुलिस जांच जारी

घर के बाहर जुटे लोग ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: जिले के सांवल कॉलोनी क्षेत्र में शनिवार को एक हृदयविदारक घटना सामने आने से पूरे शहर में सनसनी फैल गई. कॉलोनी के सी ब्लॉक स्थित एक रहवासी मकान में मां और उसके 16 वर्षीय बेटे के शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की मौके पर भीड़ जुट गई.

आत्महत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा: कोतवाली थानाधिकारी प्रेमाराम ने बताया कि सांवल कॉलोनी के सी ब्लॉक में मां और बेटे के आत्महत्या करने की सूचना मिली थी. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. दोनों के शव अलग-अलग कमरों में मिले हैं. एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया है. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की विस्तृत जांच कर रही है.