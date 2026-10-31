जैसलमेर में दुखद घटना: अलग-अलग कमरों में मिले मां और 16 वर्षीय बेटे के शव, पुलिस जांच जारी
सांवल कॉलोनी में एक मकान से 38 वर्षीय महिला और उसके 16 वर्षीय बेटे के शव मिले. पति की मौत 3 साल पहले हुई थी.
Published : October 31, 2026 at 4:28 PM IST
जैसलमेर: जिले के सांवल कॉलोनी क्षेत्र में शनिवार को एक हृदयविदारक घटना सामने आने से पूरे शहर में सनसनी फैल गई. कॉलोनी के सी ब्लॉक स्थित एक रहवासी मकान में मां और उसके 16 वर्षीय बेटे के शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की मौके पर भीड़ जुट गई.
आत्महत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा: कोतवाली थानाधिकारी प्रेमाराम ने बताया कि सांवल कॉलोनी के सी ब्लॉक में मां और बेटे के आत्महत्या करने की सूचना मिली थी. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. दोनों के शव अलग-अलग कमरों में मिले हैं. एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया है. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की विस्तृत जांच कर रही है.
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अलग-अलग कमरों में मिले शव: कोतवाली थानाधिकारी प्रेमाराम ने बताया कि मां का शव मकान के ग्राउंड फ्लोर स्थित कमरे में मिला, जबकि बेटे का शव मकान की छत पर बने कमरे में मिला. दोनों के शव अलग-अलग स्थानों पर मिलने से घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि मां के बाद बेटे ने आत्महत्या की. हालांकि, घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति पुलिस और एफएसएल की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.
घटना से पहले गांव जाने को लेकर हुई थी बातचीत: थानाधिकारी के अनुसार घटना से पहले मृतक बेटे ने पड़ोसियों से गांव जाने को लेकर बातचीत की थी. इसके बाद घर में यह दुखद घटनाक्रम सामने आया. महिला के शव के पास फटी हुई चुन्नी के टुकड़े भी मिले हैं. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, महिला की मौत देर रात होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, आत्महत्या के पीछे क्या कारण रहे और आखिर ऐसा कौन सा घटनाक्रम हुआ, जिसकी वजह से मां-बेटे ने यह कदम उठाया, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है.
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तीन साल पहले सड़क हादसे में हुई थी पति की मौत: थानाधिकारी ने बताया कि मृतक महिला सोनू कंवर के पति भंवरसिंह की करीब तीन साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. पति की मृत्यु के बाद से मां और बेटा साथ रह रहे थे. अब मां-बेटे दोनों की एक साथ इस तरह मौत की खबर सामने आने से परिचितों और आसपास के लोगों में गहरा दुख है.
पुलिस और एफएसएल टीम ने संभाला मोर्चा: घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थानाधिकारी प्रेमाराम विश्नोई पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. जैसलमेर सीओ रूपसिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए. पुलिस की ओर से घटनास्थल की जांच के साथ ही घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.
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