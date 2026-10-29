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Jaisalmer Bomb Blast Incident : फील्ड फायरिंग रेंज में खेत में गिरा संदिग्ध बम, जोरदार धमाके से दहला मोहनगढ़ क्षेत्र

जैसलमेर: जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र के 3 केएनएम में गुरुवार को एक किसान के खेत में संदिग्ध बम गिरने से हड़कंप मच गया. घटना के समय किसान तुलसाराम अपने खेत में काम कर रहा था. गनीमत रही कि बम किसान से कुछ दूरी पर गिरा, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा टल गया. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया.

खेत में काम कर रहा था किसान, बाल-बाल बची जान : मोहनगढ़ क्षेत्र के 3 केएनएम स्थित किसान तुलसाराम के खेत में अचानक संदिग्ध बम गिरा. धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए. घटना को लेकर ग्रामीणों में भय और चिंता का माहौल रहा.

प्रारंभिक जानकारी में आशंका जताई जा रही है कि आसपास स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में सैन्य परीक्षण या युद्धाभ्यास के दौरान कोई बम अथवा गोला निर्धारित क्षेत्र से बाहर आकर खेत में गिरा हो सकता है. हालांकि, बम कहां से आया और किन परिस्थितियों में खेत तक पहुंचा, इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

सूचना पर पहुंची पुलिस, आर्मी को भी दी जानकारी : घटना की सूचना मिलते ही मोहनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी. इसके साथ ही आर्मी को भी घटना से अवगत कराया गया. सूचना मिलने के बाद पुलिस और आर्मी के जवान मौके पर पहुंचे तथा मामले में आगे की कार्रवाई शुरू की. बम के स्रोत और घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है.

मोहनगढ़ क्षेत्र के 3 केएनएम में एक खेत पर अचानक संदिग्ध बम गिरने की सूचना मिली थी. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो सामने आया कि खेत तुलसाराम का है. घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा टल गया. पुलिस ने तत्काल उच्च अधिकारियों को जानकारी दी तथा आर्मी को भी घटना से अवगत कराया. इसके बाद पुलिस और आर्मी की टीमों ने मौके पर पहुंच कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. बम कहां से आया, इसकी जांच की जा रही है. -मोहनगढ़ थानाधिकारी गुमान सिंह.

मौके पर मौजूद लोग... (ETV Bharat Jaisalmer)

किसानों की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल : फील्ड फायरिंग रेंज के आसपास स्थित खेतों में इस प्रकार की घटना सामने आने से किसानों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. ग्रामीणों का कहना है कि खेतों में काम करने वाले किसानों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है. हालांकि, इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन यदि संदिग्ध बम किसान के नजदीक गिरता तो गंभीर हादसा हो सकता था. अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि बम किस स्थान से आया और घटना के पीछे वास्तविक कारण क्या था.