जैसलमेर में मेजर हमजा दुनिया से अलविदा, शादी के एक महीने बाद ऊंट से टकराई आर्मी गाड़ी
इंदौर के मेजर हमजा आरिफ जैसलमेर में ऑन ड्यूटी शहीद. सेना की गाड़ी की ऊंट से हुई टक्कर और अस्पताल में तोड़ा दम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 1:30 PM IST
इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी मेजर हमजा आरिफ गुरुवार रात राजस्थान के जैसलमेर में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में शहीद हो गए. 30 जुलाई की रात ड्यूटी से वापस लौटते समय उनका सैन्य वाहन अचानक एक ऊंट से टकरा गई, जिससे कार अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में मेजर हमजा आरिफ की मौत हो गई, जबकि उनके दो साथी लेफ्टिनेट भी गंभीर रूप से घायल हो गए. जिनका इलाज आर्मी अस्पताल में चल रहा है. मेजर हमजा आरिफ का पार्थिव शरीर शनिवार को जैसलमेर से उनके घर इंदौर लाया जाएगा.
शादी के एक महीने बाद मेजर हमजा की मौत
घटना जैसलमेर शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर आर्मी एरिया की बताई जा रही है. भारतीय सेना में मेजर के पद पर तैनात हमजा आरिफ, लेफ्टिनेंट आयुष्मान और लेफ्टिनेंट अभिनव राठौर ड्यूटी से लौट रहे थे. इस दौरान अचानक सड़क पर एक ऊंट आ गया, जिससे सैन्य वाहन टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी करीब 4 से 5 बार पलट गई. तीनों के गंभीर हालत में आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के दौरान मेजर आरिफ की मौत हो गई.
शादी के एक महीने बाद मौत
मेजर हमजा आरिफ के पिता सेवानिवृत्त अधिकारी हैं. हमजा ने साल 2016 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद भार्तीय सेना में शामिल होने का फैसला किया. साल 2017 में सेना में शामिल हो गए. पिछले 9 सालों से वह अलग-अलग जगहों पर देश की सेवा कर रहे थे. वह अभी राजस्थान के जैसलमेर में तैनात थे, जहां ड्यूटी से लौटते समय गुरुवार रात सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई.
शनिवार दोपहर तक शव पहुंचे की संभावना
30 वर्षीय मेजर हमजा की शादी एक महीने पहले ही दिल्ली की रहने वाली ज्योति अरोरा से हुई थी. सभी को घर में उम्मीद थी कि मेजर जल्द ही घर लौटने वाले हैं. लेकिन शुक्रवार सुबह परिवार को आर्मी द्वारा उनके मौत की खबर मिली. घटना की सूचना मिलने के बाद घर में शोक की लहर फैल गई. परिवार को सांत्वना देने बीजेपी विधायक सहित अन्य लोग उनके घर पहुंच रहे हैं.
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बीजेपी विधायक मधु वर्मा ने कहा, "हमजा आरिफ देश की सेवा कर रहे थे, कैंप में आने के दौरान सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई. नौकरी के दौरान 3 बार उनका प्रमोशन हो चुका था. यह बहुत दुखद घटना है."