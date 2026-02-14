जैसलमेर: किशनघाट में मंदिर के पास मिला मानव भ्रूण, जांच में जुटी पुलिस
मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने मानव भ्रूण मिलने की जानकारी पुलिस को दी.
Published : February 14, 2026 at 4:49 PM IST
जैसलमेर: किशनघाट क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई, जब शनिवार सुबह मंदिर के पास मानव भ्रूण मिलने की सूचना फैल गई. साईं बाबा मंदिर, किशनघाट के पास दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को पत्थरों के बीच एक मानव भ्रूण दिखाई दिया. तुरंत श्रद्धालुओं ने स्थानीय लोगों को इसकी सूचना दी. ऐसे में मौके पर लोग एकत्रित हो गए. सूचना पर कोतवाली पुलिस पहुंची. पुलिस ने भ्रूण को अपने कब्जे में लिया.
प्रारंभिक जांच में भ्रूण की उम्र करीब 20 सप्ताह के आसपास बताई जा रही है. पुलिस द्वारा भ्रूण को सुरक्षित तरीके से राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां मेडिकल जांच करवाई जा रही है. मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि भ्रूण यहां कैसे पहुंचा.
इस संबंध में कोतवाली थानाधिकारी सुरजाराम ने बताया कि साईं बाबा मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से सूचना मिली थी कि मंदिर के पास पत्थरों के बीच भ्रूण पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और करीब 20 सप्ताह का अजन्मा भ्रूण बरामद किया गया. उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.