जैसलमेर के सोनार दुर्ग में वाहनों की नो एंट्री, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक नहीं चलेंगी गाड़ियां
दुर्ग में रहने वाले स्थानीय निवासियों और होटल व्यवसायियों को भी अपने वाहनों की आवाजाही तय समय के अनुसार करनी होगी.
Published : November 12, 2026 at 7:46 PM IST
जैसलमेर: स्वर्णनगरी जैसलमेर के ऐतिहासिक सोनार दुर्ग में इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है. इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सोनार दुर्ग में वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा. इस दौरान दुर्ग में रहने वाले स्थानीय निवासियों और होटल व्यवसायियों को भी अपने वाहनों की आवाजाही तय समय के अनुसार करनी होगी. शहर कोतवाल प्रेमाराम विश्नोई ने दुर्गवासियों से सहयोग की अपील की है. उन्होंने कहा कि लोग अपने जरूरी काम सुबह 9 बजे से पहले या शाम 5 बजे के बाद अथवा रात में निपटाएं.
संकरे रास्ते पर जाम से पर्यटकों को हो रही थी परेशानी: इन दिनों जैसलमेर में पर्यटन सीजन पूरे परवान पर है. देशी-विदेशी पर्यटकों की बड़ी संख्या हर दिन सोनार दुर्ग पहुंच रही है. सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यटकों की आवाजाही सबसे ज्यादा रहती है. ऐसे में दुर्ग तक पहुंचने वाला संकरा रास्ता यातायात के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है. यहां आने जाने के लिए एक ही प्रमुख रास्ता है. ऐसे में बीच में कोई मोटरसाइकिल, थ्री व्हीलर या अन्य वाहन आ जाता है तो पूरा रास्ता जाम हो जाता है. इससे पर्यटकों के साथ स्थानीय निवासियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है.
पढ़ें: US राष्ट्रपति की बेटी टिफनी ट्रंप ने पति संग सोनार दुर्ग का किया भ्रमण, राजस्थानी संस्कृति से हुए रूबरू
पर्यटकों की सुरक्षा के लिए तैनात किया पुलिस बल: शहर कोतवाल प्रेमाराम विश्नोई ने बताया कि आगामी पंचायतीराज चुनावों के चलते जिले का अधिकांश पुलिस जाप्ता चुनावी ड्यूटी में तैनात है. इसके बावजूद पर्यटकों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए किले की पार्किंग, दशहरा चौक सहित प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल लगाया गया है. पुलिस बल के जरिए भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है.
पर्यटकों से अलग अलग समय पर दुर्ग पहुंचने की अपील: वहीं, पर्यटकों से भी अपील की गई है कि वे एक साथ सोनार दुर्ग पहुंचने के बजाय पहले पटवों की हवेली, गड़ीसर झील, बड़ा बाग सहित अन्य पर्यटन स्थलों का भ्रमण करें और अलग अलग समय पर दुर्ग पहुंचें. पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य दुर्गवासियों की सुविधा में बाधा डालना नहीं, बल्कि ऐतिहासिक सोनार दुर्ग की संकरी गलियों में यातायात को सुचारू रखना, पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और पर्यटन सीजन में किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचना है. इसके लिए स्थानीय निवासियों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई है.
पढ़ें: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने किया जैसलमेर का भ्रमण, बोले- दोनों राज्यों में बहुत सी समानताएं
पढ़ें: जैसलमेर के सोनार दुर्ग का भ्रमण कर अभिभूत हुईं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण