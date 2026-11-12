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जैसलमेर के सोनार दुर्ग में वाहनों की नो एंट्री, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक नहीं चलेंगी गाड़ियां

सोनार दुर्ग के मुख्य द्वार पर पर्यटकों की भीड़ ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: स्वर्णनगरी जैसलमेर के ऐतिहासिक सोनार दुर्ग में इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है. इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सोनार दुर्ग में वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा. इस दौरान दुर्ग में रहने वाले स्थानीय निवासियों और होटल व्यवसायियों को भी अपने वाहनों की आवाजाही तय समय के अनुसार करनी होगी. शहर कोतवाल प्रेमाराम विश्नोई ने दुर्गवासियों से सहयोग की अपील की है. उन्होंने कहा कि लोग अपने जरूरी काम सुबह 9 बजे से पहले या शाम 5 बजे के बाद अथवा रात में निपटाएं.