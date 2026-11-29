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जैसलमेर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: बिना लाइसेंस चल रहे आधा दर्जन निजी लैब और क्लीनिक सीज

जैसलमेर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: जिले में स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को अवकाश के दिन निजी लैब और क्लीनिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. CMHO डॉ. मुरलीधर सोनी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिला अस्पताल के बाहर संचालित एक दर्जन से अधिक निजी लैब और क्लीनिकों का औचक निरीक्षण किया. अचानक हुई इस कार्रवाई से निजी चिकित्सा संस्थानों के संचालकों में हड़कंप मच गया.