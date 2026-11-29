जैसलमेर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: बिना लाइसेंस चल रहे आधा दर्जन निजी लैब और क्लीनिक सीज
रविवार को औचक निरीक्षण करते हुए बिना लाइसेंस और पंजीकरण चल रहे करीब आधा दर्जन निजी लैब व क्लीनिक सीज किए.
Published : November 29, 2026 at 8:58 PM IST
जैसलमेर: जिले में स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को अवकाश के दिन निजी लैब और क्लीनिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. CMHO डॉ. मुरलीधर सोनी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिला अस्पताल के बाहर संचालित एक दर्जन से अधिक निजी लैब और क्लीनिकों का औचक निरीक्षण किया. अचानक हुई इस कार्रवाई से निजी चिकित्सा संस्थानों के संचालकों में हड़कंप मच गया.
आधा दर्जन संस्थान सीज: CMHO डॉ. मुरलीधर सोनी ने बताया कि जांच के दौरान एक निजी क्लीनिक में संचालित लैब को सीज किया गया. वहीं डिजिटल एक्स-रे, बालाजी केयर सेंटर और तिरुपति डेंटल क्लिनिक सहित करीब आधा दर्जन निजी लैब और चिकित्सा संस्थानों को सीज करने की कार्रवाई की गई. जांच में कुछ संस्थानों के दस्तावेज वैध पाए गए, जबकि कई जगह आवश्यक लाइसेंस और पंजीकरण से जुड़ी अनियमितताएं सामने आईं.
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नहीं मिले जरूरी लाइसेंस: इस पूरी कार्रवाई में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डॉक्टरों के संचालन वाले कुछ चिकित्सा संस्थानों में भी लैब और क्लीनिक संचालन के लिए आवश्यक लाइसेंस एवं पंजीकरण नहीं करवाया गया था. कई क्लीनिकों में दो-दो डॉक्टर होने के बावजूद वहां संचालित लैब का रजिस्ट्रेशन नहीं होना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.
दबाव और प्रभाव के बीच भी जारी रही कार्रवाई: कार्रवाई के दौरान कुछ लैब संचालकों द्वारा कथित तौर पर अपने प्रभाव और दबाव से CMHO को प्रभावित करने की कोशिश किए जाने की बात भी सामने आई. हालांकि डॉ. मुरलीधर सोनी ने जांच प्रक्रिया जारी रखी और अनियमितताएं पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की.
अवैध संचालन पर आगे भी होगी कार्रवाई: CMHO डॉ. मुरलीधर सोनी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी. जिले में अवैध रूप से संचालित लैब, क्लीनिक एवं अन्य निजी चिकित्सा संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार ठोस कार्रवाई की जाएगी. आमजन के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. रविवार के अवकाश के दिन हुई इस कार्रवाई ने जैसलमेर के निजी चिकित्सा संस्थानों में हलचल मचा दी है.
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