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जैसलमेर में अनोखा विरोध : सुनारों ने लगाया 'झालमुड़ी स्टॉल', लिखा- आज सोना नहीं, झालमुड़ी मिलेगी

व्यापारियों ने कहा कि हम सरकार की नीतियों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें भी अपने परिवार का पेट पालना है.

सर्राफा व्यापारियों का प्रतीकात्मक विरोध
सर्राफा व्यापारियों का प्रतीकात्मक विरोध (ETV Bharat - Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 18, 2026 at 1:52 PM IST

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जैसलमेर : शहर के सर्राफा बाजार मे एक अलग ही दृश्य देखने को मिला. जहां आम दिनों में सोने–चांदी के आभूषणों की चमक ग्राहकों को आकर्षित करती है, वहीं आज कई दुकानों के काउंटर पर कागज की पुड़ियों में ‘झालमुड़ी’ बिकती नजर आई. यह कोई व्यापारिक प्रयोग नहीं, बल्कि सर्राफा व्यापारियों का प्रतीकात्मक विरोध था. उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद लोगों ने सोने की खरीद से दूरी बना ली है, ऊपर से लगातार बढ़ते दाम और वैट (कर) ने बाजार की रफ्तार पूरी तरह थाम दी है.

सर्राफा व्यापारी अमृत सोनी का आरोप है कि जब देश के सर्वोच्च स्तर से सोना न खरीदने की अपील होती है तो उसका सीधा असर ग्राहकों की मानसिकता पर पड़ता है. पहले जहां शादियों और त्योहारों के सीजन में दुकानों पर भीड़ रहती थी, वहीं अब ग्राहक पूछताछ तक सीमित हैं. सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए खरीद मुश्किल हो गई है. ऐसे में बिक्री लगभग ठप हो गई है. इसी नाराजगी को रचनात्मक ढंग से दिखाने के लिए कुछ व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों पर ‘आज सोना नहीं, झालमुड़ी मिलेगी’ जैसे पोस्टर लगाए और ग्राहकों को झालमुड़ी परोसकर संदेश दिया कि यदि लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो वे यही बेचने को मजबूर हो जाएंगे. उनका कहना है कि यह कदम किसी के विरोध में नहीं, बल्कि अपनी पीड़ा जताने के लिए उठाया गया है.

जैसलमेर में सुनारों ने लगाया 'झालमुड़ी स्टॉल' (ETV Bharat - Jaisalmer)

पढ़ें. PM Modi के सोना न खरीदने की अपील से प्रदेशभर के ज्वेलर्स चिंतित, कहा- कारीगरों और उनके परिवारों का क्या होगा?

एक व्यापारी ने कहा कि हम पीढ़ियों से यह काम कर रहे हैं. सोने-चांदी का व्यापार हमारी पहचान है, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि दुकान खोलने का खर्च भी निकालना मुश्किल हो रहा है. जब ग्राहक ही नहीं आएंगे, तो हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा. दूसरे व्यापारी ने कहा कि हम सरकार की नीतियों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें भी अपने परिवार का पेट पालना है. अगर यही स्थिति रही तो हमें अपना पेशा बदलना पड़ेगा.

दुकानों के काउंटर पर ‘झालमुड़ी’ बिकती नजर आई
दुकानों के काउंटर पर ‘झालमुड़ी’ बिकती नजर आई (ETV Bharat - Jaisalmer)

ग्राहकों की राय भी बंटी हुई दिखी. कुछ लोगों ने माना कि सोने के बढ़ते दाम और सरकारी अपील के कारण उन्होंने खरीद टाल दी है. वहीं, कुछ ने व्यापारियों के इस अनोखे विरोध को समझते हुए सहानुभूति जताई. एक ग्राहक ने कहा कि दाम इतने बढ़ गए हैं कि आम आदमी के बस की बात नहीं रही, लेकिन व्यापारियों की मजबूरी भी समझ में आती है. सर्राफा संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि वे जल्द ही प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रखेंगे. उनका मानना है कि यदि यही स्थिति रही तो हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी. सर्राफा बाजार सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि कारीगरों, मजदूरों और छोटे कामगारों की रोज़ी-रोटी से भी जुड़ा है.

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