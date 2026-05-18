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जैसलमेर में अनोखा विरोध : सुनारों ने लगाया 'झालमुड़ी स्टॉल', लिखा- आज सोना नहीं, झालमुड़ी मिलेगी

सर्राफा व्यापारियों का प्रतीकात्मक विरोध ( ETV Bharat - Jaisalmer )

जैसलमेर : शहर के सर्राफा बाजार मे एक अलग ही दृश्य देखने को मिला. जहां आम दिनों में सोने–चांदी के आभूषणों की चमक ग्राहकों को आकर्षित करती है, वहीं आज कई दुकानों के काउंटर पर कागज की पुड़ियों में ‘झालमुड़ी’ बिकती नजर आई. यह कोई व्यापारिक प्रयोग नहीं, बल्कि सर्राफा व्यापारियों का प्रतीकात्मक विरोध था. उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद लोगों ने सोने की खरीद से दूरी बना ली है, ऊपर से लगातार बढ़ते दाम और वैट (कर) ने बाजार की रफ्तार पूरी तरह थाम दी है. सर्राफा व्यापारी अमृत सोनी का आरोप है कि जब देश के सर्वोच्च स्तर से सोना न खरीदने की अपील होती है तो उसका सीधा असर ग्राहकों की मानसिकता पर पड़ता है. पहले जहां शादियों और त्योहारों के सीजन में दुकानों पर भीड़ रहती थी, वहीं अब ग्राहक पूछताछ तक सीमित हैं. सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए खरीद मुश्किल हो गई है. ऐसे में बिक्री लगभग ठप हो गई है. इसी नाराजगी को रचनात्मक ढंग से दिखाने के लिए कुछ व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों पर ‘आज सोना नहीं, झालमुड़ी मिलेगी’ जैसे पोस्टर लगाए और ग्राहकों को झालमुड़ी परोसकर संदेश दिया कि यदि लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो वे यही बेचने को मजबूर हो जाएंगे. उनका कहना है कि यह कदम किसी के विरोध में नहीं, बल्कि अपनी पीड़ा जताने के लिए उठाया गया है. जैसलमेर में सुनारों ने लगाया 'झालमुड़ी स्टॉल' (ETV Bharat - Jaisalmer)