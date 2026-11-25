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जैसलमेर को मिली सबसे कम उम्र की जिला प्रमुख, 21 साल की संतोष कुमारी निर्विरोध निर्वाचित

मीडिया से बात करती संतोष कुमारी (दाएं) ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: पंचायती राज चुनाव 2026 के परिणामों के बाद जैसलमेर जिला परिषद को नई जिला प्रमुख मिल गई है. कांग्रेस की ओर से चयनित जिला परिषद सदस्य संतोष कुमारी जिला प्रमुख पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं. महज 21 वर्ष की उम्र में उन्हें जिले की सबसे बड़ी ग्रामीण जनप्रतिनिधि संस्था की कमान मिली है. संतोष कुमारी को राजस्थान की सबसे कम उम्र की जिला प्रमुख बताया जा रहा है. पोकरण विधानसभा क्षेत्र से आने वाली गांव की इस बेटी को इतनी कम उम्र में मिली बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी जिले की राजनीति में चर्चा का विषय बन गई है.