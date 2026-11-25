जैसलमेर को मिली सबसे कम उम्र की जिला प्रमुख, 21 साल की संतोष कुमारी निर्विरोध निर्वाचित
संतोष कुमारी ने कहा कि वे सभी जनप्रतिनिधियों और आमजन को साथ लेकर चलेंगी तथा जिले के विकास कार्यों में सहयोग करेंगी.
Published : November 25, 2026 at 1:36 PM IST
जैसलमेर: पंचायती राज चुनाव 2026 के परिणामों के बाद जैसलमेर जिला परिषद को नई जिला प्रमुख मिल गई है. कांग्रेस की ओर से चयनित जिला परिषद सदस्य संतोष कुमारी जिला प्रमुख पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं. महज 21 वर्ष की उम्र में उन्हें जिले की सबसे बड़ी ग्रामीण जनप्रतिनिधि संस्था की कमान मिली है. संतोष कुमारी को राजस्थान की सबसे कम उम्र की जिला प्रमुख बताया जा रहा है. पोकरण विधानसभा क्षेत्र से आने वाली गांव की इस बेटी को इतनी कम उम्र में मिली बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी जिले की राजनीति में चर्चा का विषय बन गई है.
जनता के विश्वास पर खरा उतरना प्राथमिकता–संतोष कुमारी : निर्विरोध जिला प्रमुख निर्वाचित होने के बाद संतोष कुमारी ने कहा कि वे सभी जनप्रतिनिधियों और आमजन को साथ लेकर चलेंगी तथा जिले के विकास कार्यों में सहयोग करेंगी. जनता ने जिस विश्वास के साथ उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें इस पद के योग्य समझा, इसके लिए वे उनकी आभारी हैं. महिलाओं को लेकर अपनी प्राथमिकताओं पर उन्होंने कहा कि वे महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगी. उनका उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना और सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाना रहेगा.
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संतोष कुमारी जिला परिषद के वार्ड संख्या 21 से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर जिला परिषद पहुंची थीं. उन्होंने भाजपा की प्रत्याशी लक्ष्मी को 6137 मतों के अंतर से हराया था. इसके बाद जिला प्रमुख पद के लिए उनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ. संतोष कुमारी की उम्र 21 वर्ष 36 दिन बताई जा रही है. वे 12वीं पास हैं और अविवाहित हैं. उनके पिता चौथाराम भील ग्राम विकास अधिकारी हैं, जबकि माता गृहिणी हैं. सामान्य सीट से कांग्रेस ने अनुसूचित जनजाति वर्ग की प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा था और उन्हें जीत मिली.
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जिला परिषद की 21 में से 20 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा : पंचायती राज चुनाव में जैसलमेर जिले में कांग्रेस ने जिला परिषद और पंचायत समितियों में शानदार जीत दर्ज की. जिला परिषद के कुल 21 वार्डों में से कांग्रेस ने 20 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा को केवल एक सीट मिली. वार्ड संख्या 10 से भाजपा की प्रत्याशी करुणा कंवर जिला परिषद सदस्य के रूप में निर्वाचित हुईं. संतोष कुमारी के जिला प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित होने की घोषणा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला. पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर आतिशबाजी की और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की.
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'जनता ने कांग्रेस पर जताया भरोसा' : पूर्व कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने चुनाव परिणामों पर जैसलमेर की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस पर विश्वास जताया है और पार्टी इस जनादेश का सम्मान करेगी. उन्होंने कहा कि जिले की सभी 10 पंचायत समितियों और जिला परिषद की 21 में से 20 सीटों पर कांग्रेस की जीत बड़ी उपलब्धि है. संतोष कुमारी को गांव से निकली पढ़ी-लिखी बेटी बताते हुए उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में उन्हें जिला प्रमुख की जिम्मेदारी मिलना जिले के लिए गौरव की बात है. अब कांग्रेस जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए काम करेगी'
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'तीन साल की बदहाली से जनता में था गुस्सा' : कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में सीमांत क्षेत्र के लोगों को पशुओं के चारे, नहरों में पानी और अकाल जैसी परिस्थितियों में परेशानियों का सामना करना पड़ा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन की ओर से अपेक्षित राहत एवं प्रभावी प्रयास नहीं किए गए, जिससे लोगों में नाराजगी थी. इसी का असर चुनाव परिणामों में दिखाई दिया. कांग्रेस के निर्वाचित जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान अगले दो वर्षों तक जनता के बीच रहकर विकास कार्य करेंगे.