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रामदेवरा मेले में बड़ी कार्रवाई, दो वाहनों से लाया जा रहा 600 किलो मावा पकड़ कर किया नष्ट

मेले के एंट्री पॉइंट पर पकड़ा गया मिलावटी मावा: आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मुरलीधर सोनी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मेले में लगातार निगरानी कर रही है. इसी क्रम में टीम ने मेले के एंट्री पॉइंट पर दो संदिग्ध वाहनों को रोककर जांच की. जांच के दौरान दोनों वाहनों में भारी मात्रा में मावा भरा हुआ मिला. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि यह पूरा मावा रामदेवरा मेले में मिठाइयां बनाने के लिए सप्लाई किया जाना था. इतनी कम कीमत पर मावा बेचा जाना मिलावट की ओर इशारा कर रहा था, जिसके बाद टीम ने तुरंत कार्रवाई की.

जैसलमेर: जिले के प्रसिद्ध रामदेवरा मेले में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने की कोशिश को खाद्य सुरक्षा विभाग ने नाकाम कर दिया है. विभाग ने शनिवार शाम को मेले में सप्लाई होने से पहले ही करीब 600 किलोग्राम संदिग्ध मावा पकड़ लिया. यह मावा दो अलग-अलग वाहनों के जरिए मेले में लाया जा रहा था और इसे 100 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जाना था.

मौके पर ही नष्ट कराया गया 600 किलो मावा: खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नियमानुसार मौके पर ही मावे के नमूने लिए. नमूनाकरण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद करीब 600 किलो संदिग्ध मावे को मेले में जाने से रोकते हुए नष्ट करवा दिया गया. विभाग ने स्पष्ट किया है कि लिए गए नमूनों को जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा. लैब से रिपोर्ट आने के बाद संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस पूरी कार्रवाई को खाद्य सुरक्षा अधिकारी किशनाराम कड़वासरा, कीर्तिपाल सिंह भाटी और गणेशाराम सुथार की टीम ने अंजाम दिया.

नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजा गया (ETV Bharat Jaisalmer)

सप्लाई चेन पर भी है विभाग की पैनी नजर: खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रामदेवरा मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. विभाग केवल मेले के अंदर लगी दुकानों की ही जांच नहीं कर रहा है, बल्कि मेले में आने वाली हर खाद्य सामग्री और उसकी सप्लाई चेन पर भी पैनी नजर रखी जा रही है. मेले में बाहर से आने वाले सभी वाहनों की सघन जांच की जा रही है.

विभाग ने सख्त लहजे में कहा कि मिलावट कर मुनाफा कमाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाली किसी भी खाद्य सामग्री को मेले तक पहुंचने से पहले ही रोका जाएगा और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि रामदेवरा मेले में मिलावटखोरों के लिए कोई जगह नहीं है और यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.

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