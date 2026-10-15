जैसलमेर के सम धोरों पर सूर्यास्त के बाद पर्यटकों की एंट्री बंद, ऊंट सफारी पर भी रोक, जानिए क्यों लगी पाबंदी
यह रोक सिर्फ डेजर्ट नेशनल पार्क (डीएनपी) की सीमा में आने वाले धोरों पर लागू होगी.
Published : October 15, 2026 at 8:42 PM IST
जैसलमेर: विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सम सैंड ड्यून्स पर अब सूर्यास्त के बाद पर्यटकों की एंट्री बंद रहेगी. ऊंट सफारी सहित अन्य पर्यटन गतिविधियों पर भी शाम के बाद रोक रहेगी.मरुस्थलीय क्षेत्र के पर्यावरण और वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. इस संबंध में क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय, जैसलमेर की ओर से होटल यूनियन अध्यक्ष को पत्र जारी कर प्रतिबंधों की कड़ाई से पालना के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि यह रोक सिर्फ डेजर्ट नेशनल पार्क (डीएनपी) की सीमा में आने वाले धोरों पर लागू होगी. लखमना जैसे डीएनपी की सीमा से बाहर स्थित पर्यटन क्षेत्रों में ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे.
डीएनपी सीमा के धोरों पर ही लागू होगी रोक, लखमना में छूट रहेगी: वन विभाग के निर्देशों के अनुसार सूर्यास्त के बाद पर्यटकों की आवाजाही और ऊंट सफारी सहित पर्यटन गतिविधियों पर रोक का दायरा सिर्फ डीएनपी क्षेत्र की निर्धारित सीमा तक ही सीमित है. सम क्षेत्र के उन धोरों पर ही इन निर्देशों की पालना करनी होगी, जो डीएनपी की सीमा में आते हैं. वहीं लखमना जैसे सीमा से बाहर के पर्यटन स्थलों पर यह रोक लागू नहीं है. इससे प्रतिबंधों के दायरे को लेकर पर्यटन व्यवसायियों और पर्यटकों में स्थिति स्पष्ट रहेगी.
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कचरा और लेजर लाइट से वन्यजीवों पर खतरा, वन विभाग ने जताई चिंता: सम सैंड ड्यून्स और राष्ट्रीय मरु उद्यान अभयारण्य क्षेत्र में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को लेकर वन विभाग ने चिंता जताई है. डीएनपी के एसीएफ अशोक कुमार ने बताया कि विभाग के संज्ञान में आया है कि कुछ होटल संचालक व्यावसायिक कचरा सीधे अभयारण्य क्षेत्र में डाल रहे हैं. इसके अलावा रात के समय तेज लेजर लाइटों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है. इन गतिविधियों से मरुस्थलीय क्षेत्र के वन्यजीवों के प्राकृतिक व्यवहार और उनके आवास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है.
सूर्यास्त के बाद नहीं होगी ऊंट सफारी, डीएनपी क्षेत्र में पर्यटकों की एंट्री बंद: वन विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि डीएनपी की निर्धारित सीमा में आने वाले सैंड ड्यून्स पर सूर्यास्त के बाद किसी भी पर्यटक को प्रवेश नहीं दिया जाए. ऊंट सफारी सहित सभी प्रकार की पर्यटन गतिविधियां भी सूर्यास्त के बाद बंद रखी जाएं. इन निर्देशों का उद्देश्य वन्यजीवों को प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराना और उनके सुरक्षित आवास को बनाए रखना है. यह प्रतिबंध सिर्फ डीएनपी की सीमा के भीतर आने वाले पर्यटन क्षेत्रों के लिए है, सभी पर्यटन स्थलों के लिए नहीं.
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होटल यूनियन को दिए निर्देश: वन विभाग ने होटल यूनियन को निर्देश दिए हैं कि होटलों और रिसॉर्ट से निकलने वाले कचरे का सुरक्षित निस्तारण किया जाए. किसी भी स्थिति में व्यावसायिक अपशिष्ट अभयारण्य क्षेत्र में नहीं डाला जाए. इसके साथ ही रिसॉर्ट में ठहरने वाले पर्यटकों को भी धोरों पर प्लास्टिक, कांच की बोतलें और अन्य कचरा नहीं फैलाने के लिए जागरूक किया जाए. सैंड ड्यून्स क्षेत्र में प्लास्टिक की थैलियां खुले में फेंकने पर निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं.
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नियमों की कर रहे पालना, रिसोर्ट संचालकों ने जताई सहमति: सम में रिसोर्ट संचालक मयंक भाटिया ने बताया कि पर्यावरण और वन्यजीवों की सुरक्षा से जुड़े नियम पहले से लागू हैं. जिम्मेदार पर्यटन कारोबारी लंबे समय से इनकी पालना करते आ रहे हैं. धोरों पर कचरा फैलाने और स्वच्छता से जुड़ी शिकायतों को लेकर होटल एसोसिएशन और रिसोर्ट संचालक गंभीर हैं. वे समय-समय पर स्वच्छता अभियान चलाते हैं. साथ ही कचरा फैलाने या नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों को पाबंद करने में प्रशासन का सहयोग भी करेंगे.
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