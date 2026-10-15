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जैसलमेर के सम धोरों पर सूर्यास्त के बाद पर्यटकों की एंट्री बंद, ऊंट सफारी पर भी रोक, जानिए क्यों लगी पाबंदी

सम सैंड ड्यून्स लुत्फ उठाते पर्यटक ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सम सैंड ड्यून्स पर अब सूर्यास्त के बाद पर्यटकों की एंट्री बंद रहेगी. ऊंट सफारी सहित अन्य पर्यटन गतिविधियों पर भी शाम के बाद रोक रहेगी.मरुस्थलीय क्षेत्र के पर्यावरण और वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. इस संबंध में क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय, जैसलमेर की ओर से होटल यूनियन अध्यक्ष को पत्र जारी कर प्रतिबंधों की कड़ाई से पालना के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि यह रोक सिर्फ डेजर्ट नेशनल पार्क (डीएनपी) की सीमा में आने वाले धोरों पर लागू होगी. लखमना जैसे डीएनपी की सीमा से बाहर स्थित पर्यटन क्षेत्रों में ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे.