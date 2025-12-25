ETV Bharat / state

जैसलमेर जिला क्रिकेट संघ की नई कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित, विमलेश पुरोहित बने अध्यक्ष

जैसलमेर : जिला क्रिकेट संघ जैसलमेर के वर्ष 2025 से 2029 तक के कार्यकाल के लिए चुनाव निर्विरोध संपन्न हो गए. निर्वाचन प्रक्रिया की निगरानी कर रहे निर्वाचन अधिकारी एवं पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी नवल गोयल ने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 15 सदस्यीय नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है. गोयल ने जानकारी दी कि सभी पदों के लिए एकल नामांकन प्राप्त होने के कारण इंदिरा इंडोर स्टेडियम स्थित क्रिकेट मैदान में चुनावी औपचारिकताएं पूरी की गईं. इसके उपरांत सभी पदाधिकारियों को निर्वाचित घोषित करते हुए उन्हें निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपे गए.

चुनाव परिणामों के अनुसार एडवोकेट विमलेश पुरोहित को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर नरेश भाटिया एवं कवराज सिंह चौहान चुने गए हैं. सचिव पद पर विमल शर्मा जबकि कोषाध्यक्ष के रूप में हरिवल्लभ बोहरा को निर्वाचित किया गया है. उपाध्यक्ष पद के लिए कृष्ण गोपाल सोनी, रमेश तंवर, अजय केवलिया और भंवर सिंह भाटी को चयनित किया गया. संयुक्त सचिव के रूप में विनर शर्मा एवं विजय वैष्णव, आयोजन सचिव पद पर ललित शर्मा और नरेंद्र गोयल को जिम्मेदारी दी गई. वहीं प्रदीप भाटिया एवं पुष्पेंद्र बोहरा को कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया गया.

