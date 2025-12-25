ETV Bharat / state

जैसलमेर जिला क्रिकेट संघ की नई कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित, विमलेश पुरोहित बने अध्यक्ष

जैसलमेर जिला क्रिकेट संघ की नई कार्यकारिणी का गठन शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में निर्विरोध रूप से संपन्न हुआ

जैसलमेर जिला क्रिकेट संघ की नई कार्यकारिणी
जैसलमेर जिला क्रिकेट संघ की नई कार्यकारिणी (फोटो ईटीवी भारत जैसलमेर)
जैसलमेर : जिला क्रिकेट संघ जैसलमेर के वर्ष 2025 से 2029 तक के कार्यकाल के लिए चुनाव निर्विरोध संपन्न हो गए. निर्वाचन प्रक्रिया की निगरानी कर रहे निर्वाचन अधिकारी एवं पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी नवल गोयल ने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 15 सदस्यीय नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है. गोयल ने जानकारी दी कि सभी पदों के लिए एकल नामांकन प्राप्त होने के कारण इंदिरा इंडोर स्टेडियम स्थित क्रिकेट मैदान में चुनावी औपचारिकताएं पूरी की गईं. इसके उपरांत सभी पदाधिकारियों को निर्वाचित घोषित करते हुए उन्हें निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपे गए.

चुनाव परिणामों के अनुसार एडवोकेट विमलेश पुरोहित को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर नरेश भाटिया एवं कवराज सिंह चौहान चुने गए हैं. सचिव पद पर विमल शर्मा जबकि कोषाध्यक्ष के रूप में हरिवल्लभ बोहरा को निर्वाचित किया गया है. उपाध्यक्ष पद के लिए कृष्ण गोपाल सोनी, रमेश तंवर, अजय केवलिया और भंवर सिंह भाटी को चयनित किया गया. संयुक्त सचिव के रूप में विनर शर्मा एवं विजय वैष्णव, आयोजन सचिव पद पर ललित शर्मा और नरेंद्र गोयल को जिम्मेदारी दी गई. वहीं प्रदीप भाटिया एवं पुष्पेंद्र बोहरा को कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया गया.

चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात जिला क्रिकेट संघ की ओर से निर्वाचन अधिकारी नवल गोयल एवं राजस्थान क्रिकेट संघ के पर्यवेक्षक तथा सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव दीपक राज का शॉल ओढ़ाकर एवं साफा पहनाकर सम्मान किया गया.

इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष विमलेश पुरोहित ने सभी सदस्यों एवं निर्वाचन अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया. संघ सचिव विमल शर्मा ने बताया कि कार्यकारिणी की प्रथम बैठक में जिला पर्यटन से जुड़े विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में मदन सिंह राजमथाई, एडवोकेट जहांगीर मलिक, रमेश शर्मा एवं राजेंद्र सेन को शामिल किया गया. अंत में संघ की ओर से समस्त नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी गईं.

