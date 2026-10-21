जैसलमेर में बड़ा झटका: डेजर्ट नेशनल पार्क में छोड़े गए दुर्लभ गोडावण का लोमड़ी ने किया शिकार
जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में खुले जंगल में छोड़े गए छह माह के नर गोडावण को रेगिस्तानी लोमड़ी ने मार डाला.
Published : October 21, 2026 at 9:29 AM IST
जैसलमेर: मरुस्थल के दुर्लभ और संकटग्रस्त पक्षी गोडावण (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) के संरक्षण के लिए चलाए जा रहे प्रयोगात्मक पुनर्वास कार्यक्रम को रविवार को बड़ा झटका लगा. जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में जंगल में छोड़े गए छह माह के एक नर गोडावण को रेगिस्तानी लोमड़ी ने मार डाला. इस गोडावण को गत बुधवार को खुले जंगल में छोड़ा गया था. घटना के बाद भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों और वन विभाग के अधिकारियों ने गोडावणों को जंगल में छोड़ने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है.
प्राकृतिक जलस्रोत पर पानी पीने के दौरान हमला: भारतीय वन्यजीव संस्थान के निदेशक गोबिंद सागर भारद्वाज के अनुसार, छह माह का नर गोडावण पार्क में स्थित एक प्राकृतिक जलस्रोत पर मौजूद था. इसी दौरान रेगिस्तानी लोमड़ी ने उस पर हमला कर दिया. गोडावण की गतिविधियों पर सैटेलाइट ट्रैकिंग के जरिए नजर रखी जा रही थी. सम स्थित गोडावण प्रजनन केंद्र के कंट्रोल रूम में निगरानी कर रहे डब्ल्यूआईआई के वैज्ञानिकों और वन विभाग की टीम को सैटेलाइट ट्रैकिंग के माध्यम से घटना की जानकारी मिली. सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक पक्षी की मौत हो चुकी थी. घटनास्थल पर गोडावण के क्षत-विक्षत अवशेष और पंख मिले. हमले के बाद लोमड़ी वहां से जा चुकी थी. अधिकारियों ने मौके से रक्त के नमूने एकत्र किए तथा पक्षी के शरीर पर लगाया गया सैटेलाइट ट्रैकिंग उपकरण भी बरामद कर लिया.
जंगल में शिकार होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और ऐसा होना स्वाभाविक है. जमीन पर काम कर रही हमारी टीमें पूरी तरह प्रेरित हैं. इस तरह की घटनाएं गोडावण संरक्षण योजना के निर्धारित उद्देश्यों को हासिल करने के उनके संकल्प को और मजबूत करेंगी.- गोबिंद सागर भारद्वाज, निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान.
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शेष गोडावणों को छोड़ने से पहले होगी समीक्षा: घटना के बाद जंगल में गोडावणों को दोबारा स्थापित करने की योजना के सुरक्षा उपायों की समीक्षा की जा रही है. कार्यक्रम के तहत आगे छोड़े जाने वाले सात गोडावणों को अब सुरक्षा व्यवस्था और संरक्षण संबंधी प्रोटोकॉल की विस्तृत समीक्षा के बाद ही जंगल में छोड़ा जाएगा. वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नियमित गश्त और सुरक्षा उपायों के बावजूद यह घटना हुई. रेगिस्तानी लोमड़ी डेजर्ट नेशनल पार्क के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है और जंगल में शिकारी जीवों से खतरा बना रहता है.
पहले चरण में 11 गोडावणों को जंगल में छोड़ने की योजना: गोडावणों की संख्या बढ़ाने और उन्हें प्राकृतिक आवास में फिर से स्थापित करने के उद्देश्य से प्रयोगात्मक पुनर्वास कार्यक्रम का पहला चरण शुरू किया गया है. इसके तहत लगभग छह माह की उम्र के 11 कैप्टिव ब्रीड यानी कैद में प्रजनन के जरिए जन्मे गोडावणों को जंगल में छोड़ने के लिए चिह्नित किया गया था. चार अक्टूबर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जैसलमेर के सम क्षेत्र स्थित सुदासरी रिलीज साइट पर सैटेलाइट टैग लगाए गए दो नर गोडावणों को जंगल में छोड़ने की शुरुआत की थी. दोनों पक्षियों का जन्म डब्ल्यूआईआई के सम स्थित प्रजनन केंद्र में हुआ था. इसके बाद गत बुधवार को इसी स्थल पर दो और नर गोडावण छोड़े गए थे. इनमें से एक की रविवार को रेगिस्तानी लोमड़ी के हमले में मौत हो गई.
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शेष पक्षियों की गतिविधियों पर रखी जा रही नजर: वन विभाग के अनुसार, जंगल में छोड़े गए अन्य तीन गोडावण सुरक्षित हैं और डेजर्ट नेशनल पार्क में अलग-अलग स्थानों पर विचरण कर रहे हैं. सैटेलाइट ट्रैकिंग के जरिए उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है. यह घटना स्पष्ट करती है कि कैद में पले गोडावणों को प्राकृतिक वातावरण में स्थापित करना चुनौतीपूर्ण कार्य है. गंभीर रूप से संकटग्रस्त इस प्रजाति की आबादी बढ़ाने के प्रयासों में अब सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा.
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