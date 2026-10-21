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जैसलमेर में बड़ा झटका: डेजर्ट नेशनल पार्क में छोड़े गए दुर्लभ गोडावण का लोमड़ी ने किया शिकार

गोडावण को लोमड़ी ने मार डाला ( ETV Bharat File Photo )

जैसलमेर: मरुस्थल के दुर्लभ और संकटग्रस्त पक्षी गोडावण (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) के संरक्षण के लिए चलाए जा रहे प्रयोगात्मक पुनर्वास कार्यक्रम को रविवार को बड़ा झटका लगा. जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में जंगल में छोड़े गए छह माह के एक नर गोडावण को रेगिस्तानी लोमड़ी ने मार डाला. इस गोडावण को गत बुधवार को खुले जंगल में छोड़ा गया था. घटना के बाद भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों और वन विभाग के अधिकारियों ने गोडावणों को जंगल में छोड़ने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है.