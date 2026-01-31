ETV Bharat / state

मरू महोत्सव का तीसरा दिन रहा रेगिस्तान के जहाज ऊंट के नाम, करतब देख चकित हुए पर्यटक

जैसलमेर के मरु महोत्सव-2026 में कैमल टेटू शो, एयर वॉरियर ड्रिल और ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता सहित कई आयोजन हुए.

Jaisalmer Desert Festival 2026
मरू महोत्सव में सुसज्जित ऊंट (ETV Bharat Jaisalmer)
ETV Bharat Rajasthan Team

January 31, 2026

4 Min Read
जैसलमेर: चार दिवसीय विश्व-विख्यात 'मरु महोत्सव-2026' का तीसरा दिन 'रेगिस्तान के जहाज' ऊंट के नाम रहा. ऊंटों के करतब देखकर पर्यटक भी आश्चर्यचकित रह गए. इस महोत्सव में भारत की सैन्य शक्ति, लोककला और लोकसंस्कृति का भव्य संगम देखने को मिला. इस सांस्कृतिक उत्सव ने न केवल जैसलमेर की पहचान को और मजबूती दी, बल्कि राजस्थान की जीवंत परंपराओं को भी वैश्विक मंच प्रदान किया. महोत्सव के दौरान डेडानसर मैदान में सुबह से लेकर शाम तक दर्शकों की निरंतर आवाजाही बनी रही. स्थानीय नागरिकों के साथ-साथ देश के विभिन्न राज्यों से आए पर्यटक और बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी कार्यक्रम देखने पहुंचे.

डेडानसर मैदान में आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र सीमा सुरक्षा बल की ओर से पेश किया गया कैमल टेटू शो रहा. यह शो बीएसएफ के इंस्पेक्टर भौमसिंह के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया. शो ने दर्शकों को रोमांच और गर्व से भर दिया. सजे-धजे ऊंटों ने मंचासीन अतिथियों को सलामी दी. इसके बाद कई करतब​ दिखाए, जिन्हें देख दर्शक आश्चर्यचकित रह गए. चार-चार ऊंटों की क्रॉसिंग, आठ-आठ ऊंटों की क्रॉसिंग, लहरिया फॉर्मेशन, पीपल के पत्ते की आकृति और जलेबी फॉर्मेशन जैसी संरचनाएं बनाकर 'रेगिस्तान के जहाज' ने अपनी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन​ किया. बीएसएफ की ऑर्केस्ट्रा टीम ने राजस्थानी गीतों की प्रस्तुतियां दी. इस दौरान ऊंटों की सटीक चाल और अनुशासन ने पूरे माहौल को जीवंत बना दिया. दर्शकों की तालियों और वाहवाही से मैदान गूंज उठा.

मरू महोत्सव का तीसरा दिन (ETV Bharat Jaisalmer)

एयर वॉरियर ड्रिल: महोत्सव के दौरान भारतीय वायु सेना के जाबांज जवानों ने एयर वॉरियर ड्रिल पेश की, जिसने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए. शस्त्रों के साथ शारीरिक संतुलन और अद्भुत अनुशासन का प्रदर्शन करते हुए जवानों ने अपने साहस का परिचय दिया. यह प्रदर्शन ग्रुप कैप्टन सुमित प्रधान के निर्देशन में किया गया. इस दौरान साढ़े पांच किलो वजन की राइफल को अत्यंत कुशलता से संभालते हुए जवानों ने ऐसे करतब दिखाए, जिन्हें देखकर दर्शक रोमांच से भर उठे.

Jaisalmer Desert Festival 2026
पणिहारी मटका रेस (ETV Bharat Jaisalmer)

महिलाओं की पणिहारी मटका रेस: मरू महोत्सव में परंपरा और हास्य का सुंदर संगम तब देखने को मिला, जब महिलाओं के लिए पणिहारी मटका रेस का आयोजन किया गया. सिर पर इडाणी और पानी से भरा मटका लेकर निर्धारित मार्ग पर दौड़ती महिलाओं का दृश्य अत्यंत रोचक रहा. प्रतियोगिता के दौरान कई बार संतुलन बिगड़ता दिखा, तो कई प्रतिभागियों ने आत्मविश्वास के साथ दौड़ पूरी की. इस पूरे दृश्य ने दर्शकों को खूब हंसाया और तालियां बटोरीं. इस प्रतियोगिता में संजू राठौड़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि गंगानगर की चरणजीत कौर द्वितीय और जैसलमेर की पुष्पा तृतीय स्थान पर रहीं.

Jaisalmer Desert Festival 2026
रस्सा-कस्सी में दिखा दमखम (ETV Bharat Jaisalmer)

रस्सा-कस्सी में दिखा दमखम: महोत्सव के दौरान आयोजित रस्सा-कस्सी प्रतियोगिता भी दर्शकों के लिए खास आकर्षण रही. भारतीय और विदेशी पुरुष एवं महिला टीमों के बीच हुए इस मुकाबले में दमखम और टीमवर्क का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला. दोनों टीमों ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन अंततः भारतीय टीम ने बाजी मार ली. भारतीय पुरुष टीम ने 2-0 से जीत दर्ज की. भारतीय महिला टीम भी 2-0 से विजेता रही.

Jaisalmer Desert Festival 2026
एयर वॉरियर ड्रिल (ETV Bharat Jaisalmer)

ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता: डेडानसर मैदान में ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता के दौरान रेगिस्तान के 'जहाज' पूरी तरह सजे-धजे नजर आए. पारंपरिक आभूषणों, रंगीन कपड़ों से सुसज्जित ऊंट दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बने. इसमें सीमा सुरक्षा बल के कंवरसिंह का श्रृंगारित ऊंट प्रथम विजेता रहा, जबकि रॉयल डेजर्ट सफारी के चैनाराम का श्रृंगारित ऊंट द्वितीय स्थान पर रहा.

शान-ए-मरूधरा प्रतियोगिता: मरू महोत्सव की पहचान मानी जाने वाली शान-ए-मरूधरा प्रतियोगिता भी अत्यंत रोचक रही. इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने पारंपरिक वेशभूषा, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व के माध्यम से मरूधरा की शान को प्रस्तुत किया. रमेशाराम प्रथम, दीन सिंह द्वितीय और जोगाराम तृतीय स्थान पर रहे. दर्शकों ने पूरे उत्साह के साथ प्रतियोगिता का आनंद लिया.

