ETV Bharat / state

मरू महोत्सव का तीसरा दिन रहा रेगिस्तान के जहाज ऊंट के नाम, करतब देख चकित हुए पर्यटक

मरू महोत्सव में सुसज्जित ऊंट ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: चार दिवसीय विश्व-विख्यात 'मरु महोत्सव-2026' का तीसरा दिन 'रेगिस्तान के जहाज' ऊंट के नाम रहा. ऊंटों के करतब देखकर पर्यटक भी आश्चर्यचकित रह गए. इस महोत्सव में भारत की सैन्य शक्ति, लोककला और लोकसंस्कृति का भव्य संगम देखने को मिला. इस सांस्कृतिक उत्सव ने न केवल जैसलमेर की पहचान को और मजबूती दी, बल्कि राजस्थान की जीवंत परंपराओं को भी वैश्विक मंच प्रदान किया. महोत्सव के दौरान डेडानसर मैदान में सुबह से लेकर शाम तक दर्शकों की निरंतर आवाजाही बनी रही. स्थानीय नागरिकों के साथ-साथ देश के विभिन्न राज्यों से आए पर्यटक और बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी कार्यक्रम देखने पहुंचे. डेडानसर मैदान में आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र सीमा सुरक्षा बल की ओर से पेश किया गया कैमल टेटू शो रहा. यह शो बीएसएफ के इंस्पेक्टर भौमसिंह के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया. शो ने दर्शकों को रोमांच और गर्व से भर दिया. सजे-धजे ऊंटों ने मंचासीन अतिथियों को सलामी दी. इसके बाद कई करतब​ दिखाए, जिन्हें देख दर्शक आश्चर्यचकित रह गए. चार-चार ऊंटों की क्रॉसिंग, आठ-आठ ऊंटों की क्रॉसिंग, लहरिया फॉर्मेशन, पीपल के पत्ते की आकृति और जलेबी फॉर्मेशन जैसी संरचनाएं बनाकर 'रेगिस्तान के जहाज' ने अपनी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन​ किया. बीएसएफ की ऑर्केस्ट्रा टीम ने राजस्थानी गीतों की प्रस्तुतियां दी. इस दौरान ऊंटों की सटीक चाल और अनुशासन ने पूरे माहौल को जीवंत बना दिया. दर्शकों की तालियों और वाहवाही से मैदान गूंज उठा. मरू महोत्सव का तीसरा दिन (ETV Bharat Jaisalmer) पढ़ें: मरु महोत्सव 2026: 83 लाख के गहनों के साथ मिस मूमल बनीं कुसुम, मिस्टर डेजर्ट का ताज मनीष के सिर एयर वॉरियर ड्रिल: महोत्सव के दौरान भारतीय वायु सेना के जाबांज जवानों ने एयर वॉरियर ड्रिल पेश की, जिसने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए. शस्त्रों के साथ शारीरिक संतुलन और अद्भुत अनुशासन का प्रदर्शन करते हुए जवानों ने अपने साहस का परिचय दिया. यह प्रदर्शन ग्रुप कैप्टन सुमित प्रधान के निर्देशन में किया गया. इस दौरान साढ़े पांच किलो वजन की राइफल को अत्यंत कुशलता से संभालते हुए जवानों ने ऐसे करतब दिखाए, जिन्हें देखकर दर्शक रोमांच से भर उठे.