Wife Killed Husband : नींद में सो रहे पति पर सरिया से वार, पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट
सरहदी जिले जैसलमेर के सांकड़ा थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात. महिला ने अपने ही पति मार डाला. जानिए पूरा मामला...
Published : April 26, 2026 at 6:09 PM IST
जैसलमेर: सांकड़ा थाना क्षेत्र के लूणा खुर्द गांव में घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. रविवार को सुबह होते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए. पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.
नींद में सो रहे पति पर किया हमला : पुलिस के अनुसार मृतक हनुमानराम रात के समय अपने घर के बरामदे में सो रहा था. इसी दौरान सोमवार देर रात उसकी पत्नी अमका लोहे का सरिया लेकर वहां पहुंची और गहरी नींद में सो रहे पति के सिर पर जोरदार वार कर दिया. अचानक हुए इस हमले में हनुमानराम को गंभीर चोट लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि दंपत्ति की शादी करीब 12 वर्ष पहले हुई थी और उनके चार बच्चे हैं, जो घटना के बाद सहमे हुए हैं.
घटना से गांव में फैली दहशत : रविवार सुबह घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया. सूचना पर सांकड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पोकरण के पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना के हर पहलू को स्पष्ट किया जा सके.
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घरेलू कलह और मारपीट बना कारण : प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह वारदात घरेलू विवाद का परिणाम है. पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के अनुसार मृतक हनुमानराम शराब के नशे में अक्सर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था. लगातार हो रही प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने यह खौफनाक कदम उठाया. पड़ोसियों के अनुसार भी घर में आए दिन झगड़े की आवाजें सुनाई देती थीं, जिससे परिवार में तनाव का माहौल बना रहता था. हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है.
सांकड़ा थाना प्रभारी राणसिंह सोढ़ा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया. उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में महिला द्वारा ही वारदात को अंजाम देना सामने आया है. आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, तथा मामले से जुड़े सभी तथ्यों की गहराई से जांच की जा रही है. एफएसएल टीम को भी साक्ष्य जुटाने के लिए सूचित किया गया है.
महिला से पूछताछ जारी : पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के बाद ही घटना के पीछे के वास्तविक कारणों का पूरी तरह खुलासा हो सकेगा. फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी रखा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे मौत के कारणों की पुष्टि हो सके.