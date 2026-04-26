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Wife Killed Husband : नींद में सो रहे पति पर सरिया से वार, पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट

पुलिस थाना सांकड़ा जैसलमेर ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: सांकड़ा थाना क्षेत्र के लूणा खुर्द गांव में घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. रविवार को सुबह होते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए. पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. नींद में सो रहे पति पर किया हमला : पुलिस के अनुसार मृतक हनुमानराम रात के समय अपने घर के बरामदे में सो रहा था. इसी दौरान सोमवार देर रात उसकी पत्नी अमका लोहे का सरिया लेकर वहां पहुंची और गहरी नींद में सो रहे पति के सिर पर जोरदार वार कर दिया. अचानक हुए इस हमले में हनुमानराम को गंभीर चोट लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि दंपत्ति की शादी करीब 12 वर्ष पहले हुई थी और उनके चार बच्चे हैं, जो घटना के बाद सहमे हुए हैं. घटना से गांव में फैली दहशत : रविवार सुबह घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया. सूचना पर सांकड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पोकरण के पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना के हर पहलू को स्पष्ट किया जा सके. पढ़ें : प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने उजाड़ा अपना सुहाग, तीन साल पहले हुई थी शादी