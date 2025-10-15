जैसलमेर बस अग्निकांड : तकनीकी जांच की उठी मांग, गहलोत ने कही ये बड़ी बात
जैसलमेर बस हादसे के बाद अलग-अलग पहलुओं के आधार पर जांच को लेकर मांग उठ रही है.
जयपुर: जैसलमेर में निजी बस में आग लगने से 21 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है. इस भीषण हादसे पर मीडिया के प्रश्नों का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे अत्यंत दुखद और गंभीर लापरवाही का मामला बताया. उन्होंने कहा कि हादसे की गहन जांच कराई जानी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आग लगने की वजह क्या थी और इसमें कोई तकनीकी खामी तो नहीं थी.
गहलोत ने बुधवार को जयपुर में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि बहुत बुरा हादसा हुआ है. ऐसे हादसे पहले भी हुए हैं. दूदू के पास भी एक हादसा हुआ था. इस बार 21 लोग मारे गए हैं. कई लोग वेंटिलेटर पर हैं. 70 प्रतिशत तक बर्न केस हैं. यह बहुत ही दुखद घटना है. उन्होंने बताया कि जानकारी के अनुसार यह बस करीब दस दिन पहले ही खरीदी गई थी. ऐसे में आग लगने की असली वजह सामने आना बेहद जरूरी है.
हादसे की तकनीकी जांच करवाए सरकार : अशोक गहलोत ने कहा कि ये जांच का विषय है कि बस में आग क्यों लगी. उन्होंने कहा कि अगर बस नई थी तो कंपनी की जिम्मेदारी बनती है. सरकार को चाहिए कि वह कंपनी से बात करे और तकनीकी जांच करवाए. आग लगते ही दरवाजे लॉक हो जाने की बात सामने आ रही है. असलियत क्या है, यह जांच से ही पता चलेगा. ऐसे वक्त में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए.
गहलोत ने यह भी कहा कि हादसे की सूचना मिलते ही पूरे प्रदेश में शोक की लहर फैल गई है. उन्होंने कहा- बाकी तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि मृत आत्माओं को शांति प्रदान करें. जो लोग अस्पताल में इलाज के दौरान तकलीफ में हैं, वे जल्द स्वस्थ हों. परिवारजनों के लिए यही कह सकते हैं कि यह बहुत बड़ा हादसा है, बहुत दुखद है. भगवान उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति दें.