Jaisalmer Bus Fire : अज्ञात शव की हुई पहचान, भाई और मां के DNA से हुआ मिलान
जैसलमेर बस हादसे में सभी 22 मृतकों की पहचान हो चुकी है.
Published : October 18, 2025 at 9:56 AM IST
जोधपुर : जैसलमेर बस हादसे में जिंदा जले अज्ञात व्यक्ति की पहचान हो गई है. गुरुवार को दो परिजनों ने इसके लिए डीएनए जांच करवाई, जिसके बाद रिपोर्ट का मिलान हुआ. एम्स में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया. बासनी थाना अधिकारी नितिन दवे ने बताया कि बस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई है. इनमें से एक शव के लिए कोई परिजन नहीं आया था. इस बीच सुमेर सिंह (25) की तलाश करते परिजन एम्स मोर्चरी पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस ने एफएसएल टीम को सूचित किया. सुमेर सिंह के भाई सवाई सिंह और मां गगन कंवर का सैंपल लिया गया. जांच में मिलान होने पर शव का पोस्टमार्टम कर उन्हें सुपुर्द किया गया.
शेरगढ़ के देवराजगढ़ का रहने वाला था सुमेर सिंह : सुमेर सिंह जैसलमेर में ही काम करता था. उसके परिजनों ने पुलिस को बताया कि 14 अक्टूबर को उसे गांव आना था. उसके साथ एक रिश्तेदार और था, लेकिन वह रिश्तेदार दोपहर में ही जैसलमेर से निकल गया था. इसके बाद सुमेर सिंह कुछ खरीददारी करके बस में सवार हुआ.
तीन दिन नहीं आया तो परिजन पहुंचे थे जैसलमेर : पुलिस ने बताया कि सुमेर सिंह मंगलवार को गांव नहीं पहुंचा और उसके बाद भी दो-तीन दिन तक नहीं आया तो परिजन चिंतित हुए. जो रिश्तेदार उसके साथ था उसे भी पता नहीं कि वह किस बस में बैठा था. आशंका से घिरे परिजन जैसलमेर गए, जहां से उन्हें जोधपुर भेजा गया. यहां डीएनए जांच के बाद शव की पहचान सुमेर सिंह पुत्र लाल सिंह के रूप में हुई थी.
22 की मौत, पांच घायल वेंटिलेटर पर : मंगलवार को हुए जैसलमेर बस हादसे में 22 लोगों की मौत हो चुकी है. महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर फतेह सिंह भाटी ने बताया कि अस्पताल में अभी 12 घायलों का उपचार चल रहा है. इनमें पांच गंभीर घायल वेंटिलेटर पर चल रहे हैं. अन्य के स्वास्थ्य में सुधार है.
