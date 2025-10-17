ETV Bharat / state

जैसलमेर बस हादसे में चौंकाने वाला खुलासा: इमरजेंसी गेट के सामने लगाई थी सीट, CIRT पुणे की टीम भी करेगी जांच

हादसा स्थल पर जांच करते अधिकारी ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: जिले के जैसलमेर-जोधपुर सड़क मार्ग पर गत दिनों हुए दर्दनाक बस अग्निकांड की जांच के लिए परिवहन विभाग के एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ओ.पी. बुनकर जैसलमेर पहुंचे. उन्होंने प्रारंभिक जांच के बाद कई अहम जानकारियां साझा की. उन्होंने बताया कि हादसे की गहराई से जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की गई है, जिसमें परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, रोडवेज के दो इंजीनियर और बस बॉडी कोड की गहरी जानकारी रखने वाला एक इंस्पेक्टर शामिल है. यह समिति मौके का निरीक्षण कर चुकी है और अब एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसे राज्य सरकार को सौंपी जाएगी. उन्होंने बताया कि हादसे के बाद परिवहन विभाग ने पूरे राज्य में बसों की सघन जांच शुरू कर दी है. पिछले दो दिनों में करीब 1400 बसों की जांच की गई, जिनमें से 162 बसों को सुरक्षा मानकों पर खरा न उतरने के कारण सीज किया गया है. कमिश्नर बुनकर ने बताया कि बस की बॉडी में इमरजेंसी एग्जिट गेट मानकों के अनुसार नहीं था. जिस गेट को आपात स्थिति में खुलना चाहिए था, उसके ठीक सामने सीट लगा दी गई थी. इससे गेट कार्यशील स्थिति में नहीं था. इस कारण हादसे के वक्त लोग बस से बाहर नहीं निकल पाए और कई लोगों की जान चली गई. उन्होंने इसे सीधे-सीधे लापरवाही और लालच से जोड़ा.' पढ़ें: जैसलमेर बस अग्निकांड: ड्राइवर और मालिक गिरफ्तार, एसआईटी जांच में जुटी