जैसलमेर बस हादसे में चौंकाने वाला खुलासा: इमरजेंसी गेट के सामने लगाई थी सीट, CIRT पुणे की टीम भी करेगी जांच
जैसलमेर बस अग्निकांड में इमरजेंसी गेट फेल होने से मौतें हुई थी. जांच के दौरान प्रदेश में 162 बसें सीज की गई.
Published : October 17, 2025 at 11:39 AM IST
जैसलमेर: जिले के जैसलमेर-जोधपुर सड़क मार्ग पर गत दिनों हुए दर्दनाक बस अग्निकांड की जांच के लिए परिवहन विभाग के एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ओ.पी. बुनकर जैसलमेर पहुंचे. उन्होंने प्रारंभिक जांच के बाद कई अहम जानकारियां साझा की. उन्होंने बताया कि हादसे की गहराई से जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की गई है, जिसमें परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, रोडवेज के दो इंजीनियर और बस बॉडी कोड की गहरी जानकारी रखने वाला एक इंस्पेक्टर शामिल है. यह समिति मौके का निरीक्षण कर चुकी है और अब एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसे राज्य सरकार को सौंपी जाएगी.
उन्होंने बताया कि हादसे के बाद परिवहन विभाग ने पूरे राज्य में बसों की सघन जांच शुरू कर दी है. पिछले दो दिनों में करीब 1400 बसों की जांच की गई, जिनमें से 162 बसों को सुरक्षा मानकों पर खरा न उतरने के कारण सीज किया गया है. कमिश्नर बुनकर ने बताया कि बस की बॉडी में इमरजेंसी एग्जिट गेट मानकों के अनुसार नहीं था. जिस गेट को आपात स्थिति में खुलना चाहिए था, उसके ठीक सामने सीट लगा दी गई थी. इससे गेट कार्यशील स्थिति में नहीं था. इस कारण हादसे के वक्त लोग बस से बाहर नहीं निकल पाए और कई लोगों की जान चली गई. उन्होंने इसे सीधे-सीधे लापरवाही और लालच से जोड़ा.'
पढ़ें: जैसलमेर बस अग्निकांड: ड्राइवर और मालिक गिरफ्तार, एसआईटी जांच में जुटी
बस की लंबाई बढ़ाई: कमिश्नर ने बताया कि बस की बॉडी बनाते समय उसकी लंबाई बढ़ाई गई थी और अधिक सीटें लगाई गई. यह भी नियमों के खिलाफ था. इस तरह की हेराफेरी से बस की सुरक्षा संरचना पर सीधा असर पड़ता है. जांच में यह भी सामने आया है कि कई बॉडी निर्माता नियमों की अनदेखी कर मनमाने तरीके से बसें तैयार कर रहे हैं. हादसे की गहराई से जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की गई है. यह समिति मौके का निरीक्षण कर चुकी है और अब एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसे राज्य सरकार को सौंपी जाएगी.
रोड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट की टीम बुलाई: उन्होंने बताया कि जांच में पारदर्शिता लाने के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट (CIRT) पुणे की दो सदस्यीय टीम को भी जांच के लिए आमंत्रित किया है. यह टीम जैसलमेर पहुंचेगी और स्वतंत्र रूप से जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. बुनकर ने साफ कहा कि अब सिर्फ बस ऑपरेटर ही नहीं, बल्कि बॉडी बनाने वाले निर्माताओं पर भी कड़ी कार्रवाई होगी. उन्होंने बताया कि एक कारखाने से 10 बसों को पहले ही सीज किया जा चुका है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ कार्रवाई करना नहीं, बल्कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना है.