Jaisalmer Bus Fire : चित्तौड़गढ़ परिवहन कार्यालय पहुंची पुलिस, दस्तावेज और DVR जब्त
जैसलमेर बस दुर्घटना की जांच के तहत चित्तौड़गढ़ परिवहन कार्यालय से पुलिस ने महत्वपूर्ण दस्तावेज और सीसीटीवी का DVR जब्त किया.
Published : October 16, 2025 at 2:24 PM IST
चित्तौड़गढ़: जैसलमेर में हुए बस अग्नि हादसे के संबंध में जांच की कड़ी चित्तौड़गढ़ से भी जुड़ी है. बस का पंजीयन चित्तौड़गढ़ के परिवहन कार्यालय में हुआ था. इसी कड़ी में गुरुवार को सदर थाना पुलिस ने परिवहन विभाग के कार्यालय पर छापा मारा और बस से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर जब्त कर लिया.
चित्तौड़गढ़ सदर थानाधिकारी निरंजन प्रताप सिंह ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर परिवहन कार्यालय पहुंचकर जांच की. DVR जब्त कर लिया है. वे अपनी टीम के साथ प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय पहुंचे. उन्होंने परिवहन अधिकारियों से बातचीत की और बस के पंजीयन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जब्ती की प्रक्रिया पूरी की. जब्त किए गए DVR की थाने ले जाकर विस्तृत जांच की जाएगी. इसकी रिपोर्ट शीघ्र ही उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी.
विभाग में छाया सन्नाटा: निलंबन और बढ़ती जांच के बाद से चित्तौड़गढ़ परिवहन कार्यालय में दो दिनों से सन्नाटा छाया हुआ है. विभाग के कामकाज पर असर पड़ा है. पुलिस की छापेमारी के बाद तो और हड़कंप मच गया.
104 बसों के चालान काटे: दूसरी ओर, परिवहन विभाग ने मुख्यालय के निर्देश पर बुधवार रात और गुरुवार को जिले में निजी बसों का विशेष निरीक्षण अभियान चलाया. तीन टोल नाकों सहित विभिन्न मार्गों पर चेकपोस्ट लगाकर 104 बसों का निरीक्षण किया गया. इनमें परमिट शर्तों का उल्लंघन और डिक्की में सामान के बजाए माल ढोने जैसे उल्लंघन पाए गए. कुल 1 लाख 90 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया. जिला परिवहन अधिकारी नीरज शाह ने बताया कि मुख्यालय के निर्देश पर निजी बसों की जांच का अभियान चलाया गया. इस दौरान 104 बसों के चालान बनाकर 1 लाख 90 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है.