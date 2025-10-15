ETV Bharat / state

नियति का खेल : राजेंद्र सिंह ने ड्राइवर को फोन कर रुकवाया बस, थोड़ी देर बाद हो गया हादसा

पत्रकार राजेंद्र सिंह चौहान का निधन ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर. मंगलवार को जैसलमेर में हुई दर्दनाक बस आगजनी की घटना में 21 लोगों की मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है. इस भीषण हादसे में पत्रकार राजेंद्र सिंह चौहान की भी मौत हो गई. उनकी मौत की खबर से पत्रकारिता जगत में गहरा शोक छा गया है. 50 वर्षीय राजेंद्र सिंह चौहान एक कार्यक्रम के सिलसिले में पोकरण जा रहे थे. राजेंद्र के बुआ के बेटे उम्मेद सिंह तंवर ने बताया कि इस यात्रा के दौरान वे अपनी दो बसें छूट जाने के कारण हादसे वाली बस में सवार हुए थे. मृतक राजेंद्र के बुआ के बेटे उम्मेद सिंह तंवर ने बताया कि राजेंद्र ने रेलवे स्टेशन के पास उस बस को रुकवाया और अपने बेटे की मदद से बस तक पहुंचे. किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaisalmer) बस तक सफर में बेटा रहा था साथ में : राजेंद्र के 17 वर्षीय बेटे भव्यजीत सिंह ने उन्हें रेलवे स्टेशन तक बाइक पर छोड़ा था. पिता-पुत्र का यह छोटा-सा सफर अब भव्य के लिए जीवनभर की आखिरी याद बन गया है. हादसे के कुछ ही घंटों बाद जब बस में आग लगी, तो राजेंद्र सिंह चौहान भी उन 21 लोगों में शामिल थे, जो अग्निकांड की चपेट में आ गए.