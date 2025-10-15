ETV Bharat / state

नियति का खेल : राजेंद्र सिंह ने ड्राइवर को फोन कर रुकवाया बस, थोड़ी देर बाद हो गया हादसा

जैसलमेर बस दुखांतिका में पत्रकार का निधन. पत्नी और दो बेटों समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गए राजेंद्र सिंह चौहान.

पत्रकार राजेंद्र सिंह चौहान का निधन (ETV Bharat Jaisalmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 15, 2025 at 3:06 PM IST

जैसलमेर. मंगलवार को जैसलमेर में हुई दर्दनाक बस आगजनी की घटना में 21 लोगों की मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है. इस भीषण हादसे में पत्रकार राजेंद्र सिंह चौहान की भी मौत हो गई. उनकी मौत की खबर से पत्रकारिता जगत में गहरा शोक छा गया है. 50 वर्षीय राजेंद्र सिंह चौहान एक कार्यक्रम के सिलसिले में पोकरण जा रहे थे.

राजेंद्र के बुआ के बेटे उम्मेद सिंह तंवर ने बताया कि इस यात्रा के दौरान वे अपनी दो बसें छूट जाने के कारण हादसे वाली बस में सवार हुए थे. मृतक राजेंद्र के बुआ के बेटे उम्मेद सिंह तंवर ने बताया कि राजेंद्र ने रेलवे स्टेशन के पास उस बस को रुकवाया और अपने बेटे की मदद से बस तक पहुंचे.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaisalmer)

बस तक सफर में बेटा रहा था साथ में : राजेंद्र के 17 वर्षीय बेटे भव्यजीत सिंह ने उन्हें रेलवे स्टेशन तक बाइक पर छोड़ा था. पिता-पुत्र का यह छोटा-सा सफर अब भव्य के लिए जीवनभर की आखिरी याद बन गया है. हादसे के कुछ ही घंटों बाद जब बस में आग लगी, तो राजेंद्र सिंह चौहान भी उन 21 लोगों में शामिल थे, जो अग्निकांड की चपेट में आ गए.

उम्मेद सिंह ने बताया कि राजेंद्र सिंह के दो बेटे हैं. बड़ा बेटा भव्य 17 साल का है, जबकि छोटा बेटा 12 साल का है. पूरा परिवार दीपावली की तैयारियों में जुटा था. बच्चों को उम्मीद थी कि इस बार त्योहार पिता के साथ पूरे उत्साह से मनाया जाएगा, लेकिन अचानक हुए इस हादसे ने परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं और दो मासूम बेटों से उनका पिता हमेशा के लिए छिन गया.

परिवार के साथ राजेंद्र सिंह (ETV Bharat Jaisalmer)

पत्रकारिता जगत में भी शोक : पत्रकारिता जगत में राजेंद्र सिंह चौहान के निधन से गहरा शोक व्याप्त है. सहकर्मियों ने उन्हें एक सजग, निष्पक्ष और संवेदनशील पत्रकार के रूप में याद किया. कई पत्रकार संगठनों ने इस हादसे को पत्रकारिता के क्षेत्र की अपूरणीय क्षति बताया है और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं.

खेल भावना के भी धनी थे चौहान : पत्रकारिता के अलावा चौहान खेल जगत में भी सक्रिय रहे. वे फुटबॉल और बास्केटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे. उनके भाई महेंद्र सिंह चौहान मेडिकल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और चौहान भी समय-समय पर दुकान के काम में सहयोग करते थे. उनके एक अन्य भाई देवी सिंह चौहान पूर्व पार्षद रह चुके हैं.

