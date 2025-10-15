ETV Bharat / state

Jaisalmer Bus Fire: गहलोत ने की जांच की मांग, बेनीवाल बोले-परिजनों को दें 1 करोड़ का मुआवजा

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि घायलों और मृतकों के परिजनों को सरकार की ओर से पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए.

Gehlot and Beniwal meet family members
परिजनों से मिलते गहलोत और बेनीवाल (ETV Bharat Jodhpur)
जोधपुर: जैसलमेर बस हादसे के घायलों से मिलने के लिए बुधवार को पूर्व सीएम अशोक गहलोत और आएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे. गहलोत के साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी थे. इस दौरान मीडिया से बातचीत में गहलोत ने सरकार से हादसे की जांच के साथ जल्द मुआवजे की घोषणा करने की मांग की. वहीं बेनीवाल ने कहा कि सरकार मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे. उन्होंने उपमुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग की.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात कर कहा कि वह अधिकारियों को इस बात के लिए पाबंद करें कि परिजनों को पूरी जानकारी दी जाए. क्योंकि सुबह से परिजन वहां इंतजार कर रहे हैं कि उनके मिलने वालों के शव कब मिलेंगे. अगर डीएनए रिपोर्ट में समय लग रहा है, तो यह जानकारी भी परिजनों को दी जाए. गहलोत ने बताया कि सीएम के कहने पर जिला प्रशासनिक अधिकारी उनसे जाकर मिले हैं और उन्होंने उनसे सभी प्रभावितों की व्यवस्थाओं के लिए निर्देशित किया है. गहलोत ने कहा कि यह बात सामने आ रही है कि बस नॉन एसी थी और उसमें एसी लगा हुआ था. अगर ऐसा है, तो उसकी जांच क्यों नहीं की गई? अन्य कोई भी कारण रहे हैं, तो उनकी भी पूरी जांच होनी चाहिए.

Gehlot and Beniwal met
गहलोत और बेनीवाल की हुई मुलाकात (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: Jaisalmer Bus Fire: MGH में घायलों का इलाज जारी, 5 हाईफ्लो ऑक्सीजन पर, 4 वेंटीलेटर पर

'मुख्यमंत्री को व्यक्तव्य देना चाहिए था': गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा घटनास्थल पर गए. उसके बाद जोधपुर भी आए. यह बहुत अच्छा काम किया. लेकिन उन्होंने किसी तरह का व्यक्तव्य जारी नहीं किया, जो उनको जारी करना चाहिए था. उन्होंने मीडिया से बात भी नहीं की. क्या वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह पर हैं, जो कभी मीडिया से बात नहीं करते हैं. मुख्यमंत्री को चाहिए कि प्रदेश में कई तरह के मामले होते हैं जिन पर उनको बात करनी होती है. मोदीजी की राह पर चलने से काम नहीं चलता है.

पढ़ें: बड़ा खुलासा : चित्तौड़गढ़ से Non AC में पंजीकृत हुई थी बस, मलिक ने एसी में करवाया Modify

इस सरकार में किसी की जिम्मेदारी नहीं-जूली: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मामले पर सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है. इस सरकार के आने के बाद लगातार रात से हो रहे हैं, लेकिन किसी भी हादसे की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है. मैं इस मामले में परिवहन मंत्री के साथ-साथ मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग करता हूं. लेकिन यह लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं. नेता प्रतिपक्ष ने परिवहन विभाग में बसों को फिटनेस देने वाले सेंटर की प्रणाली पर भी सवाल उठाया.

पढ़ें: Jaisalmer Bus Fire : राजेंद्र सिंह ने ड्राइवर को फोन कर रुकवाई बस, थोड़ी देर बाद हो गया हादसा

Beniwal meeting the injured
घायलों से मिलते बेनीवाल (ETV Bharat Jodhpur)

बेनीवाल ने मांगा सीएम का इस्तीफा: बेनीवाल ने कहा कि हम देश के गृहमंत्री और भजनलाल शर्मा से मांग करते हैं कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, परिवहन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सस्पेंड करना चाहिए. सरकार ने केवल दो इंस्पेक्टर को एपीओ किया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के परिवहन मंत्री जो उपमुख्यमंत्री भी हैं, मैं उनके इस्तीफे की मांग करता हूं. उनको आगे आकर सफाई देनी चाहिए. प्रदेश में लगातार हादसे हो रहे हैं. ऐसा लगता है कि प्रदेश को किसी की नजर लग गई. मृतकों के परिवार को एक-एक करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए. जिनकी वजह से यह हादसा हुआ, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए. बेनीवाल जब घायलों से मिलकर निकले, तो इस दौरान गहलोत भी वहां पहुंचे. इस बीच दोनों की मुलाकात हुई.

हाईकोर्ट जज करें मामले की जांच: बेनीवाल ने हाईकोर्ट के जस्टिस से इस मामले की पूरी जांच करवाने की मांग की. उन्होंने कहा कि एसी कोच के फिटनेस लाइसेंस बिना सुरक्षा मिल रहे हैं. कोई अधिकारी बसों को चेक नहीं करता है. बेनीवाल ने कहा कि सीएम को तीन महीने छुट्टी चले जाना चहिए. बेनीवाल ने एक बार फिर दोहराया कि जब प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी बीमार होती है, तो हेलीकॉप्टर से शिफ्ट किया जाता है. बस हादसे के दौरान सेना के कई हेलीकॉप्टर वहां थे. इन घायलों को हेलीकॉप्टर से अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किया जा सकता था.

GEHLOT DEMANDS INQUIRY IN MISHAP
BENIWAL DEMANDS COMPENSATION
TIKARAM JULLY TARGETS BJP
मुआवजे की घोषणा करने की मांग
JAISALMER BUS FIRE

