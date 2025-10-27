ETV Bharat / state

जैसलमेर बस हादसा : अब अस्पताल में सिर्फ दो घायल, विशाखा को वेंटिलेटर से हटाया

अस्पताल अधीक्षक डॉ. फतेहसिंह भाटी ने बताया कि विशाखा को जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है.

2 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी
2 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 27, 2025 at 9:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर : जैसलमेर बस दुखांतिका लंबे समय के बाद राहत की खबर है. अस्पताल में भर्ती नागौर निवासी विशाखा को वेंटिलेटर से हटा लिया गया है. उसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है. इसके अलावा अस्पताल से दो घायलों को छुट्टी भी मिल गई है. इनमें विशाखा का मंगेतर आशीष भी शामिल है. 17 अक्टूबर को पहला मरीज डिस्चार्ज हुआ था. अब सिर्फ दो घायल यहां भर्ती हैं.

अस्पताल अधीक्षक डॉ. फतेहसिंह भाटी ने बताया कि इन दोनों को भी जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. अस्पताल अधीक्षक डॉ. भाटी ने बताया कि वेंटिलेटर पर भर्ती एकमात्र घायल नागौर की विशाखा को रविवार सुबह वेंटिलेटर से हटाया दिया गया. उसे अब रूम एयर पर रखा गया है, उसकी हालत में सुधार है. उसके मंगेतर जोधपुर के आशीष दवे के अलावा जैसलमेर के जीवराज को डिस्चार्ज कर दिया गया है. अब गंगाणा निवासी फिरोज व विशाखा ही अस्पताल में भर्ती हैं.

इसे भी पढ़ें: जैसलमेर बस हादसा: गर्म धुएं ने जला दिया श्वसन तंत्र, 10 फीसदी बर्न वाली विशाखा भी वेंटीलेटर पर

14 अक्टूबर को जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर थईयात के पास एक निजी बस में आग लग गई थी. इसमें 19 लोग बस में जिंदा जल गए थे. झुलसे 16 लोगों को जोधपुर लाया गया था. एक की मौत रास्ते में ही हो गई थी. इसके बाद यहां इलाज के दौरान 8 की मौत हुई. इसमें पीर मोहम्मद के तीन बच्चे, पत्नी और एक रिश्तेदार शामिल थे. इनके अलावा महिपाल सिंह, ओमाराम की मौत हुई थी. पीर मोहम्मद सहित तीन को परिजन रेफर करवा अहमदाबाद ले गए थे.

आशीष को अस्पताल से मिली छुट्टी
आशीष को अस्पताल से मिली छुट्टी (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)

DNA से हुई थी शवों की पहचान : इस हादसे में जिंदा जले 19 लोगों के शव इस कदर जले थे कि उनकी पहचान देख कर नहीं हो सकती थी. इसके लिए डीएनए टेस्ट करवाया गया था, जिसके बाद परिजनों को सौंपे गए थे. इनमें जोधपुर के बालेसर निवासी महेंद्र का पूरा परिवार था. हादसे के बाद से बस निर्माण करने वाली फैक्ट्री पर कार्यवाही की गई क्योंकि निर्माण में अनियमितता पाई गई.

घायल विशाखा की हालत में सुधार
घायल विशाखा की हालत में सुधार (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)

10 फरवरी को होनी है शादी : अस्पताल से आशीष को छुट्टी मिल चुकी है. आशीष की विशाखा से कुछ समय पहले ही सगाई हुई थी. 10 फरवरी को दोनों की शादी होनी है. इसके लिए प्री वेडिंग शूट के लिए जैसलमेर गए थे. वापस आते समय बस में हादसा हो गया, जिसमें दोनों झुलस गए थे. उनके शरीर में धुंआ चला गया था, इसके चलते लंबा उपचार चला.

TAGGED:

JAISALMER BUS FIRE
जैसलमेर बस हादसा
JAISALMER BUS ACCIDENT
VISHAKHA OR AASHISH
DISCHARGED FROM HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ASEAN Summit: पीएम मोदी बोले- भारत की एक्ट ईस्ट नीति का मुख्य स्तंभ है आसियान

जानिए कितना खतरनाक है ग्रेड 2 फैटी लिवर, किसे होता है Fatty Liver Disease

एकल नगर निगम व्यवस्था से घटेगा वित्तीय भार, बढ़ेगा समन्वय और जवाबदेही

इन देशों में स्लीपर बसें हैं बैन, जानिए हादसा होने पर क्यों बचना हो जाता है मुश्किल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.