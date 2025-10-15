ETV Bharat / state

जैसलमेर बस हादसा: दस फेरे भी पूरे नहीं हुए थे नई बस के, अब सरकार करवा रही सभी बसों की जांच

जोधपुर: जैसलमेर बस त्रासदी के घायलों का जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार जारी है. उद्योग राज्य मंत्री के. के. विश्नोई बुधवार को महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने घायलों एवं उनके परिवारजनों से मुलाकात की. साथ ही चिकित्सकों से उनके उपचार के संबंध में विस्तृत चर्चा की. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल रात ही सभी बसों की जांच करने के निर्देश दिए हैं. इधर, यह भी सामने आया है कि जोधपुर के एक कोच फैक्ट्री में बनी यह बस महज 4 दिन पहले ही चलना शुरू हुई थी. अभी इसके दस फेरे भी पूरे नहीं हुए थे. इसके पहले ही यह भयंकर हादसा हो गया.

अस्पताल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री विश्नोई ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है. इसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है. उन्होंने कहा कि अब हम सभी प्रयास कर रहे हैं कि जो भी घायल अस्पताल में उपचार ले रहे हैं, उन्हें समुचित इलाज मिले. इस हादसे के बाद परिवहन विभाग ने एक विशेष अभियान भी चलाया है और नई गाइडलाइन भी जारी की गई है. उन्होंने बताया कि एसी बसों में प्रत्येक सीट पर कांच के पास एक हैमर की व्यवस्था की जाएगी, ताकि आपातकालीन स्थिति में यात्री कांच तोड़कर बाहर निकल सकें. गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग विशेष अभियान चलाएगा.