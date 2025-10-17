ETV Bharat / state

Jaisalmer Bus Fire : भीलवाड़ा परिवहन विभाग ने 5 बसें सीज की, मोटर बॉडी कारखाने में मारा छापा

मोटर बॉडी कारखाने के निरीक्षण के बाद डीटीओ ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा अब तक पांच स्लीपर बसों को सीज किया है. उनके आवश्यक मापदंड पूरे करने के निर्देश दिए, तब तक इन सीज बसों का संचालन नहीं होगा. वहीं, अगर बस मालिक मापदंड पूरा नहीं करता है तो उन बसों की आगामी दिनों में आरसी निरस्त कर दी जाएगी.

भीलवाड़ा: जैसलमेर बस अग्निकांड के बाद प्रदेश सरकार के निर्देश पर भीलवाड़ा परिवहन विभाग भी सर्तक हो गया है. भीलवाड़ा जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) रामकृष्ण चौधरी व परिवहन निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा ने भीलवाड़ा शहर के गंगापुर रोड पर मोटर बॉडी कारखाने में छापा मारकर वहां बन रही बसों की जांच कर मोटर बॉडी रिपेयर के मालिक को आवश्यक मापदंड पूरे करने के निर्देश दिए.

डीटीओ रामकृष्ण चौधरी ने कहा कि जैसलमेर बस हादसे के बाद परिवहन विभाग लगातार जांच कर रहा है. इसके तहत हमने शुक्रवार को गंगापुर रोड पर मोटर बॉडी निर्माण कारखाने में जांच करने पहुंचे हैं. कारखाने में जिन बसों की बॉडी बन रही है, उनके सुरक्षा मनकों में लापरवाही तो नहीं की जा रही है, उनकी जांच की गई. जांच के दौरान सुरक्षा मानक लगभग सही पाए गए हैं. सभी चीजों की गंभीरता से जांच कर रहे हैं.

वहीं, इलेक्ट्रिक पैनल, फायर सेफ्टी और अन्य मानकों को लेकर मोटर बॉडी निर्माता कंपनी को निर्देश दिए हैं. इसमें उल्लंघन पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी कारवाई की जाएगी. अभी परिवहन मुख्यालय के निर्देश पर 24 घंटे हमारी टीम जांच कर रही है. पांच वाहनों (बसों) को जब्त किया गया है. इन पांच वाहनों में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के साथ ही इमरजेंसी एग्जिट काम नहीं कर रहा था. जब्त बसों का संचालन नहीं होगा. वर्तमान में सीज बसों के मालिक को चालान बनाकर नोटिस दे रहे हैं कि जल्द बसों को ठीक करवाए नहीं तो भविष्य में आरसी निलंबित कर दी जाएगी.