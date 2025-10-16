ETV Bharat / state

Jaisalmer Bus Fire : 'बर्निंग बस' बनाने वाली जोधपुर की कोच फैक्ट्री पर कार्रवाई, बस ऑपरेटर्स ने की हड़ताल की घोषणा

जोधपुर/बाड़मेर : जैसलमेर से जोधपुर आ रही बस में आग लगने से अब तक 21 लोगों की मौत के मामले में सरकार का बड़ा एक्शन सामने आया है. बुधवार शाम को परिवहन विभाग ने जोधपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए जैसलमेर बस हादसे की बस बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा. साथ ही वहां पर मौजूद 64 भारी वाहनों की चेसिस सीज की है. इसके अलावा पूरे प्रदेश में बसों की जांच की जा रही है. इसके विरोध में जोधपुर में बस ऑपरेटरों ने गुरुवार से अपनी बसों का संचालन बंद करने का ऐलान कर दिया है. वहीं, जैसलमेर बस हादसे के बाद बाड़मेर में भी कलेक्टर टीना डाबी ने पटाखा परिवहन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

64 वाहनों की चेसिस सीज : परिवहन विभाग ने फैक्ट्री मालिक को पाबंद किया है कि जैसे वाहन हैं, उन्हें उसी स्थिति में रखा जाएगा. किसी को हैंड ओवर नहीं किया जाएगा. वाहनों की जिम्मेदारी भी फैक्ट्री मालिक को दे दी. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आकांक्षा बैरवा ने बताया कि राज्यस्तरीय निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है. इसके लिए विशेष जांच टीम ने निर्माण इकाई पर पहुंचकर फिटनेस और तकनीकी मानकों की गहन जांच शुरू की. कार्रवाई के दौरान बस निर्माण से जुड़े दस्तावेज, प्रमाण पत्र और तकनीकी रिकॉर्ड जब्त किए गए. टीम ने निर्माण प्रक्रिया की वीडियो निगरानी भी की ताकि आगे की रिपोर्ट में तथ्यों का सटीक विश्लेषण किया जा सके. उन्होंने बताया कि टीम में 64 वाहनों की चेसिस सीज की है.

बसों की ऑनलाइन बुकिंग बंद : दिवाली सामने होने से दूसरे शहरों में नौकरी करने वाले लोग अपने घर जाने की तैयारी में हैं. इस दौरान परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में बस ऑपरेटरों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए हड़ताल का निर्णय लिया है. बसों की ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी है. ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ऑपरेटर एसोसिएशन के सचिव राजेंद्र परिहार ने बताया कि परिवहन विभाग एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, इसलिए आज से बसों का संचालन नहीं होगा. इसको लेकर आज एसोसिएशन की बैठक भी रखी है.

दो अधिकारी किए निलंबित : परिवहन विभाग की जांच में सामने आया है कि जैसलमेर जिले के थईयात गांव के पास मंगलवार को जिस बस में आग लगी थी, उसका का पंजीयन, फिटनेस, बीमा एवं परमिट वैध था, लेकिन वाहन में बस बॉडी मानक एआईएस 119 की पालना नहीं हुई थी. बस का पंजीयन जिला परिवहन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के कार्यालय से 1 अक्टूबर 2025 को किया गया था. वाहन के पंजीयन के निरीक्षण करने वाले मोटर वाहन निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह गहलोत और दस्तावेज सत्यापन करने वाले कार्मिक चुन्नीलाल नागदा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.