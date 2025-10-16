ETV Bharat / state

Jaisalmer Bus Fire : मंत्री-भाजपा नेताओं को लोगों ने सुनाई खरी-खोटी, कहा- सरकार आंकड़ा क्यों नहीं जारी कर रही

जैसलमेर बस हादसे में मारे गए लोगों की डीएनए सैंपलिंग की रिपोर्ट आने में देरी होने से परिजनों ने नाराजगी जाहिर की.

DNA रिपोर्ट के इंतजार में बैठे परिजन
DNA रिपोर्ट के इंतजार में बैठे परिजन (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 16, 2025 at 10:22 AM IST

जोधपुर : महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी पर बुधवार सुबह से गुरुवार देर रात तक परिजन जैसलमेर बस हादसे में जान गंवाने वाले अपनों के शवों की पहचान के DNA रिपोर्ट के इंतजार में बैठे हैं. यहां परिजनों की आंखों में उम्मीद नहीं, सिर्फ प्रतीक्षा है कि उनको उनके अपनों के शव मिल जाए. बुधवार का दिन निकलने के बाद बमुश्किल रात गुजरी. इस दौरान रात को लोगों के बीच आए राज्य मंत्री केके विश्नोई, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह, जोधपुर देहात जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी विधायक बाबू सिंह राठौड़, भाजपा नेता जसवंत सिंह इंदा को लोगों ने जमकर खरी-खोटी सुनाई.

लोगों ने कहा कि जब बस में 57 लोग सवार थे, 22 की मौत हो गई 15 घायल हैं, बाकी लोग कहां गए? कितने लोग लापता है? इसका जवाब सरकार नहीं दे पा रही है. जो लोग यहां अपने परिजनों के शव का इंतजार कर रहे हैं क्या पता वह शव उनका है या नहीं? सरकार आंकड़ा जारी क्यों नहीं कर पा रही है? राज्य मंत्री केके विश्नोई लोगों को समझाते रहे कि फॉरेंसिक की रिपोर्ट में थोड़ा टाइम लगता है. रिपोर्ट आने पर स्थिति साफ होगी.

मंत्री-भाजपा नेताओं को लोगों ने सुनाई खरी-खोटी (वीडियो ईटीवी भारत जोधपुर)

रिपोर्ट आते ही सुपुर्द करेंगे शव : महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉ. फतेह सिंह भाटी ने बताया कि अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है. पहले रात तक रिपोर्ट आने की उम्मीद थी. इसके लिए हमने अपने डॉक्टर के बोर्ड बना कर रखे थे, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई. हमारी तैयारी पूरी की है. रिपोर्ट आते ही हम शव सुपुर्दगी का काम शुरू कर देंगे.

22 की मौत, 14 भर्ती, 19 शव मोर्चरी में : जैसलमेर बस हादसे में 22 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. इनमें बुधवार को दम तोड़ने वाले 10 वर्षीय यूनुस और मंगलवार को जोधपुर उपचार के लिए ले जाने के दौरान बीच रास्ते में दम तोड़ने वाले हुसैन के शव परिजनों को दिए जा चुके हैं. फिलहाल, महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में 9 शव रखे हुए हैं, जबकि एम्स मोर्चरी में 10 शव रखे गए हैं. इनकी रिपोर्ट आने पर ही यह शव परिजनों को सौंपे जाएंगे. इसके लिए बुधवार को परिजन की ब्लड सैंपलिंग की गई थी, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है.

