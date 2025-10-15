ETV Bharat / state

Jaisalmer Bus Fire : शवों की DNA सैंपलिंग शुरू, परिजनों ने किया हंगामा, बूढ़ी मां का सैंपल फलोदी से मंगाया जाएगा

जैसलमेर बस हादसे में मृत व्यक्तियों की डीएनए सैंपलिंग की जा रही है.

जैसलमेर बस हादसे में मृत के परिजन पहुंचे डीएनए सैंपल देने
जैसलमेर बस हादसे में मृत के परिजन पहुंचे डीएनए सैंपल देने
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 15, 2025 at 12:03 PM IST

Updated : October 15, 2025 at 12:17 PM IST

जोधपुर/जैसलमेर : जैसलमेर बस हादसे में मृत लोगों के परिजनों की डीएनए जांच के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में सैंपलिंग शुरू हो गई है. अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर फतेह सिंह भाटी ने बताया कि 24 घंटे के बाद सभी की रिपोर्ट आ जाएगी. अभी पांच घायल वेंटिलेटर पर हैं, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है. महात्मा गांधी अस्पताल में 10 शव लाए गए हैं. दस शव एम्स की मोर्चरी में रखे गए. वहां भी सैंपलिंग होगी.

परिजन हो रहे परेशान : डीएनए की सैंपलिंग शुरू होने से पहले परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने कहा कि हमें प्रशासन और पुलिस ने फोन कर सुबह 6 बजे महात्मा गांधी अस्पताल बुलाया, लेकिन यहां घंटों इंतजार के बाद भी डॉक्टर नहीं आए. हादसे में जान गंवाने वाले जितेश चौहान के भाई ने कहा कि हम सुबह से परेशान हो रहे हैं.

जोधपुर में डीएनए सैंपलिंग के दौरान परिजनों ने किया हंगामा

बूढ़ी मां का सैंपल फलोदी से मंगाया जाएगा : महात्मा गांधी अस्पताल में हो रहे डीएनए सैंपलिंग की व्यवस्था देखने के लिए जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल पहुंचे. उन्होंने बताया कि अब तक 9 लोगों के सैंपल यहां लिए जा चुके हैं. एक मामला ऐसा है, जिसमें मृतक की बूढ़ी मां फलोदी जिले में रहती है. वह यहां नहीं आ सकती. इसके लिए फलोदी जिला प्रशासन से संपर्क कर उनका सैंपल कलेक्ट करवाया जा रहा है. सभी घायलों के इलाज के लिए डॉक्टरों की स्पेशल टीम लगाई गई है.

राजेन्द्र पालीवाल, CMHO, जैसलमेर

8 की हालत खराब, चार को मिल सकती है छुट्टी : अस्पताल अधीक्षक डॉ फतेहसिंह भाटी ने बताया कि यहां भर्ती मरीजों में आठ मरीजों की हालत बहुत गंभीर है, जिनको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता. वर्तमान में चार मरीज ऐसे हैं, जिनको हम जल्द छुट्टी देकर घर भेज सकते हैं. महात्मा गांधी अस्पताल के कॉटेज वार्ड में सुबह 6 बजे ही जिला प्रशासन के अपील पर परिजन सैंपल देने के लिए पहुंच गए. परिजनों का कहना है कि यहां कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं था. 9:30 बजे के बाद परिजनों का धैर्य खोने लगा और वह परेशान हो गए. अधीक्षक ने बताया कि देरी की वजह अतिरिक्त सावधानी बरतना है, क्योंकि किसी भी तरह की चूक से बड़ी गफलत हो सकती है. प्राचार्य डॉक्टर बी एस जोधा ने बताया कि जले हुए लोगों का डीएनए सैंपल निकालना सावधानी भरा कार्य होता है.

मृतकों के परिजनों की डीएनए सैंपलिंग
मृतकों के परिजनों की डीएनए सैंपलिंग (ETV Bharat Jaisalmer)

जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर हुए भीषण बस हादसे में 19 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि जोधपुर में उपचार के दौरान 79 वर्षीय हुसैन पुत्र अब्दुल रहमान निवासी जवांध ने दम तोड़ दिया. वहीं, बुधवार सुबह 10 वर्षीय यूनुस की भी उपचार के दौरान मौत हो गई. हादसे में अब तक कुल 21 लोगों की मौत हो चुकी है. हादसे के बाद प्रशासन की ओर से डीएनए सैम्पलिंग की प्रक्रिया तेजी से चलाई जा रही है. मंगलवार रात करीब 12 बजे से सुबह 5 बजे तक 19 शवों से कुल 21 बोन सैम्पल लिए गए. मृतकों की पहचान के लिए परिजनों से भी डीएनए सैम्पल लिए जा रहे हैं. बुधवार सुबह तक करीब 10 परिजनों के सैम्पल लिए गए हैं. इन सभी सैम्पल्स को जोधपुर लैब भेज दिया गया है, ताकि डीएनए मैचिंग के बाद शव परिजनों को सौंपे जा सकें.

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत

सीएमएचओ जैसलमेर डॉ. राजेन्द्र पालीवाल ने बताया कि डीएनए सैंपल बीती रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक लेकर जोधपुर भेजा गया है. करीब 10 परिजनों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं. बुधवार को भी जवाहर हॉस्पिटल में सीएमएचओ समेत मेडिकल टीम सैंपल के लिए तैनात हैं. मृतकों की पहचान के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग लगातार समन्वय में काम कर रहे हैं. डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही शवों को परिजनों को सौंपा जाएगा.

बस में सवार यात्रियों की संख्या की पुष्टि नहीं : बस में सवार यात्रियों की सटीक संख्या अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है. जैसलमेर कोतवाली पुलिस इस संबंध में बुकिंग एजेंट से पूछताछ कर रही है. बुकिंग एजेंट ने प्रारंभिक जानकारी में बताया कि गड़ीसर सर्किल पर वह बुकिंग करने के बाद बस से उतर गया था. उस समय बस में करीब 30 यात्री सवार थे. इसके बाद डीआरडीओ में कार्यरत जवान महेंद्र मेघवाल अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ बस में चढ़े, जिससे कुल संख्या लगभग 35 हो गई. इसके बाद कितने और यात्री बस में सवार हुए, इसकी पुष्टि के लिए जांच जारी है.

गजेंद्र सिंह शेखावत ने जताया दुख : उदयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अत्यंत दुखद और हृदय विधारक घटना है. जैसलमेर-जोधपुर के बीच एक बस में आग लगने की जो घटना सामने आई बहुत ही दुखद है. इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. जो लोग घायल हुए हैं उनको ईश्वर जल्द स्वस्थ करें यह कामना करता हूं. यह हादसा जांच का विषय भी है. एक बार जांच की रिपोर्ट आ जाने के बाद ही इस विषय पर आगे बोलना संभव होगा.

इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख देने की घोषणा की है. वहीं, 50 हजार हर घायल को दिया जाएगा. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंचे. जैसलमेर और जोधपुर जाकर के घायलों का हाल-चाल जाना. घायलों को पूरी चिकित्सकीय सेवा मिले इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए. मंत्री ने कहा कि जैसे यह घटना मेरे संज्ञान में आई उसके बाद उन्होंने भी वहां के कलेक्टर और एसपी जानकारी ली.

