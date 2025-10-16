Jaisalmer Bus Fire : दिलावर बोले- गहलोत निष्ठुर व्यक्ति, अंता-बारां में राजनीति करते रहे
मदन दिलावर का पलटवार. कहा- घटना की जानकारी के बाद भी गहलोत राजनीतिक करते रहे. इस मामले उन्हें कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं.
Published : October 16, 2025 at 2:32 PM IST
जोधपुर: जैसलमेर बस हादसा मामले में सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर जोधपुर के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार करते हुए कहा है कि गहलोत को इस मामले में कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है. उनको अपने संभाग में हुई मंगलवार को इस घटना की जानकारी के बाद भी वे बुधवार को पूरे दिन अंता-बारां में राजनीति करते रहे. वहां ठहाके लगाते रहे. उनमें थोड़ी भी संवदेनशीलता होती तो वे यह नहीं करते. वे सीधे यहां आते, लेकिन वे निष्ठुर व्यक्ति हैं. उनमें संवेदनशीलता नहीं है.
जोधपुर दौरे पर आए दिलावर ने कहा कि वे इस संभाग के विधायक भी हैं. उनको तुरंत आना चाहिए था, लेकिन वे नहीं आए, जबकि सीएम भजनलाल शर्मा ने संवदेनशीलता दिखाई और अपने सभी कार्यक्रम निरस्त कर घटनास्थल पर गए. जोधपुर में परिवारों से भी मिले, लेकिन गहलोत साहब में थोड़ा सा दया भाव होता तो वे बारां में स्वागत सत्कार नहीं करवाते. उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि वे इतना निष्ठुर हो सकते हैं. शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा निष्ठुर पूर्व सीएम देखा है.
पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार शाम को इस हादसे को लेकर कहा था कि सरकार को परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए. बसों की फिटनस मामले की जांच होनी चाहिए, जिससे घटना के कारण सामने आ सके. साथ ही उन्होंने इस मामले में सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा कोई व्यक्तव्य नहीं देने को भी मुद्दा बनाया था.
निरीक्षण की परंपरा होनी चाहिए थी : नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा प्रदेश सरकार के किसी भी हादसे के लिए जिम्मेदारी नहीं लेने के आरोप पर दिलावर ने कहा कि जिम्मेदारी लेने या नहीं लेने से फर्क नहीं पड़ता है. घटना हमारी सरकार के समय में हुई है. पहले से ही व्यवस्था की जांच-पड़ताल की परंपरा चली आती तो, निरीक्षण होता रहता. अधिकारी में संदेश रहता कि फिटनेस में कमी रहेगी तो ठीक नहीं होगा. हमारे सीएम ने इसमें संवदेनशीलता दिखाते हुए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है. जांच भी बिठाई है.