स्लीपर सीट पर बच्चों को बिठाया पर निकाल नहीं पाया पीर मोहम्मद, खो दिए दिल के टुकड़े, बस का गेट हो गया था लॉक

जैसलमेर बस हादसे में पीर मोहम्मद परिवार के तीन बच्चों की मौत, अन्य गंभीर घायल. जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज जारी.

जैसलमेर बस हादसे में एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत
जैसलमेर बस हादसे में एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 15, 2025 at 3:30 PM IST

3 Min Read
जोधपुर: जैसलमेर बस हादसे ने कई परिवारों की जिंदगी को अंधकार में बदल दिया. एक ऐसी ही दर्द भरी कहानी है पीर मोहम्मद की. पीर मोहम्मद उनकी पत्नी इमामत, और उनके तीन बच्चे इरफान, युनुस और हसीना, ये पूरा परिवार अपने रिश्तेदारों के साथ जैसलमेर से भागु गांव जाने के लिए बस में सवार हुआ था. उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि मात्र 30 किलोमीटर की उनकी ये यात्रा उनके लिए किस कदर घातक साबित होगी और उनके जिगर के टुकड़ों के लिए ये सफर अंतिम होगा.

आग लगने के बाद गेट नहीं खुला: पीर मोहम्मद के रिश्तेदार जलालुद्दीन ने बताया कि बस में सफर शुरू होते ही पीर मोहम्मद ने अपने तीनों बच्चों को ऊपर की स्लीपर सीट पर बैठा दिया. पीर मोहम्मद को कम दूरी तक जाना था, वह बस की गैलरी में ही खड़ा हो गया. हालांकि, यह सफर आम लग रहा था, लेकिन खतरनाक पल उनके सामने आने वाला था. जलालुद्दीन ने बताया कि जैसे ही आग लगी, बस में अफरा-तफरी मच गई. आग तेजी से फैली और सीटें जलने लगीं. आग के कारण आगे का गेट, जिसका नियंत्रण ड्राइवर के पास था, खुल ही नहीं पाया, क्योंकि आग के कारण इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद हो गया था. इससे हालात और भयावह हो गए.

पीर मोहम्मद के रिश्तेदार जलालुद्दीन (ETV Bharat Jodhpur)

इलाज के दौरान युनुस की मौत: जलालुद्दीन ने बताया कि पीर मोहम्मद ने बस में आग को फैलते देख तुरंत उठा और पैरों से कांच तोड़ने लगा, लेकिन इस दौरान आग बस में तेजी से फैली और ऊपर सीट पर बैठे उसके बच्चे चपेट में आ गए. इरफान और हसीना जिंदा जल गए, जबकि युनुस का उपचार के दौरान आज जोधपुर के MGH अस्पताल में निधन हो गया. जलालुद्दीन ने बताया कि पीर मोहम्मद और उनकी पत्नी इमामत भी इस हादसे में गंभीर रूप से झुलसे हैं और फिलहाल अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं.

इस दर्दनाक हादसे में अन्य घायलों में भागू बानो, महिपाल सिंह, ओमाराम, मनोज भाटिया, इकबाल, फिरोज, जीवराज, विशाखा, आशीष, रफीक, लक्ष्मण और उमेदुल्ला शामिल हैं. जैसलमेर से कुल 16 घायलों को जोधपुर भेजा गया था. इस दौरान हुसैन की रास्ते में ही मौत हो गई थी. पीर मोहम्मद ने बताया कि बस नई थी, लेकिन उसमें अलग तरह की गंध आ रही थी और बस पूरी तरह से खचाखच भरी हुई थी. हादसे के बाद उनके परिवार की खुशी और जीवन एक पल में धुंध में बदल गया.

इस हादसे ने न केवल पीर मोहम्मद के परिवार की खुशियों को छीन लिया है, बल्कि आसपास के लोगों के दिलों को भी झकझोर दिया. हादसे में अपनों को खोने की घटना पूरे शहर को झकझोर रही है. इस दर्दनाक त्रासदी ने एक बार फिर सुरक्षा नियमों की अनदेखी और बसों की स्थिति पर सवाल उठाया है.

