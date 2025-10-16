Jaisalmer Bus Fire: भजनलाल सरकार ने आश्रितों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत की
जैसलमेर बस हादसे में मृतकों की संख्या 22 पहुंच चुकी है. कई गंभीर घायल अभी भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं.
Published : October 16, 2025 at 1:42 PM IST
जयपुर: जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ. एक प्राइवेट एसी स्लीपर बस में अचानक आग लगने से 22 लोग जिंदा जल गए. वहीं, इस हादसे में गंभीर रूप से घायल यात्रियों का इलाज अस्पताल में जारी है. इस हृदयविदारक बस हादसे पर राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई नेताओं ने दुख व्यक्त किया था. गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत की.
आश्रितों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार मृतकों के परिजनों के साथ खड़ी है, उन्हें पूरी मदद देने और घायलों के हरसंभव इलाज के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. सरकार की ओर से मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है. वहीं, जिन परिवारों में 3 या अधिक लोगों की मृत्यु इस दुर्घटना में हुई है, उन परिवारों को 25-25 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी. गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपये और अन्य घायलों को 1-1 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी.
इसे भी पढ़ें- Jaisalmer Bus Fire : 80 फीसदी झुलसी महिला ने तोड़ा दम, मृतकों की संख्या हुई 22, मोर्चरी पर धरना शुरू
राज्य सरकार परिजनों के साथ: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बस में आग से हुई दुर्घटना पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है. इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री भजनलाल सभी सरकारी जरुरी काम छोड़कर विशेष विमान से जयपुर से जैसलमेर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अधिकारियों से घटना की विस्तृत जानकारी ली थी. सीएम ने दिवंगत आत्माओं की शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की और कहा था कि पीड़ितों को हर संभव मदद की जाएगी. दुःख की इस घड़ी में राज्य सरकार परिजनों के साथ खड़ी है.
सीएम भजनलाल शर्मा ने बताया कि हर घायल मरीज के लिए विशेष चिकित्सकीय निगरानी दल (डेडिकेटेड डॉक्टर और नर्स) तैनात किए गए हैं, ताकि 24 घंटे मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की और से परिजनों को अस्पताल में ठहरने, भोजन व अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.
इसे भी पढ़ें- Jaisalmer Bus Fire : 'बर्निंग बस' बनाने वाली जोधपुर की कोच फैक्ट्री पर कार्रवाई, बस ऑपरेटर्स ने की हड़ताल की घोषणा