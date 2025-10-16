ETV Bharat / state

Jaisalmer Bus Fire: भजनलाल सरकार ने आश्रितों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत की

दुर्घटनास्थल पर पहुंचे थे सीएम ( ETV Bharat Jaisalmer )

जयपुर: जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ. एक प्राइवेट एसी स्लीपर बस में अचानक आग लगने से 22 लोग जिंदा जल गए. वहीं, इस हादसे में गंभीर रूप से घायल यात्रियों का इलाज अस्पताल में जारी है. इस हृदयविदारक बस हादसे पर राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई नेताओं ने दुख व्यक्त किया था. गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत की. आश्रितों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार मृतकों के परिजनों के साथ खड़ी है, उन्हें पूरी मदद देने और घायलों के हरसंभव इलाज के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. सरकार की ओर से मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है. वहीं, जिन परिवारों में 3 या अधिक लोगों की मृत्यु इस दुर्घटना में हुई है, उन परिवारों को 25-25 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी. गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपये और अन्य घायलों को 1-1 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. इसे भी पढ़ें- Jaisalmer Bus Fire : 80 फीसदी झुलसी महिला ने तोड़ा दम, मृतकों की संख्या हुई 22, मोर्चरी पर धरना शुरू