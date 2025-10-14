ETV Bharat / state

जैसलमेर बस हादसा: घायलों को ग्रीन कोरिडोर बना लाए जोधपुर, 1 की बीच रास्ते में मौत, 2 की हालत गंभीर

जैसलमेर बस हादसे में झुलसे लोगों को जोधपुर लाया गया है. इनमें से कुछ की हालत गंभीर है.

injured brought in ambulance
घायल को एंबुलेंस से उतारते चिकित्साकर्मी (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 14, 2025 at 10:25 PM IST

|

Updated : October 14, 2025 at 11:07 PM IST

2 Min Read
जोधपुर: जैसलमेर के पास हुई बस दुर्घटना के 16 घायलों में से 14 घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया है. इनमें से दो की हालत गंभीर है, जिन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है. जबकि एक की बीच रास्ते मौत हो गई थी. उसका शव मोर्चरी में रखवाया गया है. इसके अलावा एक घायल को परिजन निजी अस्पताल में लेकर गए हैं. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बीएस जोधा ने बताया कि हमारे पास 14 घायल आए हैं. इनमें पांच घायल 50 फीसदी से अधिक झुलसे हुए हैं.

दो गंभीर घायल, 5 पचास फीसदी से ज्यादा झुलसे: जोधपुर लाए गए घायलों में दो घायल बहुत ज्यादा गंभीर हैं. जिन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है. उनकी निगरानी के लिए स्पेशल डॉक्टर लगाए गए हैं. जबकि 5 घायल ऐसे हैं जो 50 फीसदी से ज्यादा झुलस चुके हैं. उनके लिए बर्न यूनिट में अलग टीम लगाई है. आईसीयू में भर्ती घायलों को लेकर परिजन चिंतित हैं. एक घायल का शव मोर्चरी में रखवाया है. जबकि एक अन्य घायल को परिजन निजी अस्पताल में लेकर गए है. पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान ने बताया कि घायलों को ग्रीन कोरिडोर से लाया गया है.

घायलों को लेकर परिजन में चिंता (ETV Bharat Jodhpur)

करीब सवा नौ बजे आई एक एंबुलेंस में घायल हुसैन खान की बीच रास्ते में मौत हो गई. जिसका शव मोर्चरी में रखवाया गया है.इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अस्पताल में घायलों से मिलने पहुंचे. इधर घायलों की सूची में शामिल जोधपुर के निवासियों के परिजन भी एमजीएच पहुंचे.

डॉक्टर बीएस जोधा ने घायलों को देकर दी जानकारी (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: जैसलमेर में सवारियों से भरी निजी बस में लगी आग, कई यात्री झुलसे, 16 लोग जोधपुर रेफर

इनमें गंगाना निवासी अमजद ने बताया कि उसके रिश्तेदार इकबाल और फिरोज आज गाड़ी खरीदने के लिए जैसलमेर गए थे. लेकिन वहां गाड़ी नहीं ली, तो वापस बस से आ रहे थे. दोपहर साढ़े तीन बजे घटना की जानकारी मिली थी. अमजद ने बताया कि फिरोज के ज्यादा झुलसने की बात सामने आई है. अभी उनका उपचार चल रहा है. इसी तरह से अन्य परिजन भी परेशान नजर आए. घायल आशीष और विशाखा के परिजन ने इस मामले में बस मालिक के खिलाफ कार्यवाई की मांग की है.

Last Updated : October 14, 2025 at 11:07 PM IST

JAISALMER BUS FIRE INCIDENT
MASSIVE FIRE IN PRIVATE BUS
BURNT PEOPLE BROUGHT TO JODHPUR
जैसलमेर बस हादसा
JAISALMER JODHPUR BUS FIRE ACCIDENT

