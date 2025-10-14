ETV Bharat / state

जैसलमेर बस हादसा: घायलों को ग्रीन कोरिडोर बना लाए जोधपुर, 1 की बीच रास्ते में मौत, 2 की हालत गंभीर

जोधपुर: जैसलमेर के पास हुई बस दुर्घटना के 16 घायलों में से 14 घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया है. इनमें से दो की हालत गंभीर है, जिन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है. जबकि एक की बीच रास्ते मौत हो गई थी. उसका शव मोर्चरी में रखवाया गया है. इसके अलावा एक घायल को परिजन निजी अस्पताल में लेकर गए हैं. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बीएस जोधा ने बताया कि हमारे पास 14 घायल आए हैं. इनमें पांच घायल 50 फीसदी से अधिक झुलसे हुए हैं.

दो गंभीर घायल, 5 पचास फीसदी से ज्यादा झुलसे: जोधपुर लाए गए घायलों में दो घायल बहुत ज्यादा गंभीर हैं. जिन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है. उनकी निगरानी के लिए स्पेशल डॉक्टर लगाए गए हैं. जबकि 5 घायल ऐसे हैं जो 50 फीसदी से ज्यादा झुलस चुके हैं. उनके लिए बर्न यूनिट में अलग टीम लगाई है. आईसीयू में भर्ती घायलों को लेकर परिजन चिंतित हैं. एक घायल का शव मोर्चरी में रखवाया है. जबकि एक अन्य घायल को परिजन निजी अस्पताल में लेकर गए है. पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान ने बताया कि घायलों को ग्रीन कोरिडोर से लाया गया है.