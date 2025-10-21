जैसलमेर बस हादसा: गर्म धुएं ने जला दिया श्वसन तंत्र, 10 फीसदी बर्न वाली विशाखा भी वेंटीलेटर पर
जैसलमेर बस हादसे में घायल लोगों को गर्म धुएं ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया. गर्म जहरीले धुएं ने घायलों के लंग्स को बुरी तरह प्रभावित किया.
Published : October 21, 2025 at 3:54 PM IST
जोधपुर: जैसलमेर बस हादसे में घायल एक और व्यक्ति को परिजन उपचार के लिए अहमदाबाद ले गए. इस बीच तेजी से रिकवर रही हो रही एक घायल को गंभीर हालत में वेंटीलेटर पर लेना पड़ा है. महात्मा गांधी अस्पताल में अब 7 रोगियों का उपचार चल रहा है. जिसमें से दो घायल वेंटीलेटर पर हैं. जबकि तीन जने हाई फ्लो आक्सीजन पर चल रहे हैं. डॉक्टरों की चिंता इस बात की है कि 40 फीसदी से भी कम बर्न वाले मरीज भी गंभीर हो रहे हैं.
डॉक्टर्स का कहना है कि इसकी वजह उनके शरीर में गर्म जहरीला धुंआ जाना है, जिसने लंग्स को प्रभावित कर दिया. इसके चलते श्वसन क्रिया प्रभावित होने पर वेंटीलेटर पर या हाई फ्लो आक्सीजन पर रखना पड़ रहा है. चिकित्सकीय भाषा में इसे`कहते हैं. यानी की सांस से जलना, घटना के समय बस में जो आग लगी थी, उसका गर्म धुंआ जिसमें घातक रसायन केमिकल थे, सांस के साथ अंदर चला गया था. यहां भर्ती गोमट निवासी उबेदुल्लाह जो 60 फीसदी जला था, थोड़ा रिकवर होते ही परिजन उसे कल अहमदाबाद लेकर चले गए. इससे पहले पीर मोहम्मद को भी परिजन अहमदाबाद ले गए थे.
पढ़ें: JAISALMER BUS FIRE : जलती बस में महेंद्र का परिवार हुआ खत्म, दीपावली की छुट्टी पर आ रहे थे घर
जल गया श्वसन तंत्र: अस्पताल के अधीक्षक डॉ फतेहसिंह भाटी ने बताया कि हादसे में घायल बाहरी 10 फीसदी बर्न के साथ भर्ती हुई नागौर निवासी विशाखा श्रीमाली को भी सोमवार को वेंटीलेटर पर लेना पड़ा. उन्होंने बताया कि पहले वह हाई फ्लो आक्सीजन पर थी. उसकी ब्रोंकोस्कॉपी करवाई गई जिसमें सामने आया कि अंदर लंग्स लाईन श्वसन तंत्र पूरी तरह से जल गया. इनहेलेशन बर्न होने के चलते उसे अब वेंटीलेटर पर रखा गया है. इसी हादसे में जोधपुर निवासी विशाखा का मंगेतर आशीष दवे भी घायल हुआ है. दोनों उस दिन अपनी प्री वेडिंग शूट से लौट रहे थे. आशीष भी इनहलेशन बर्न का शिकार है, लेकिन उतना गंभीर नहीं है. वह अभी हाई फ्लो आक्सीजन पर है.
पढ़ें: जैसलमेर बस अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई: जैन ट्रैवल्स का मालिक मनीष जैन गिरफ्तार
महिपाल भी हुआ शिकार: इस हादसे में दम तोड़ने वाले 19 साल के महिपाल सिंह के साथ भी यही हुआ था. घटना के दिन वह 30 फीसदी बर्न था. यह पूरा एक्सट्रनल बर्न था. अंदर बर्निंग नहीं थी. वह बस से बाहर निकलने के बाद खुद चलकर कार तक गया था. लेकिन इस दौरान उसके शरीर में जहीराला धुंआ चला गया. गत मंगलवार रात को उसे जोधपुर लाया गया तो उसकी गंभीर स्थिति हो गई थी. उसे वेंटीलेटर पर रखा गया था. जांच में उसके भी इनहेलेशन बर्न पाया गया. डॉक्टरों की कोशिश के बाद भी वह बचाया नहीं जा सका.
पढ़ें: जैसलमेर हादसे में 25वीं मौत : पहले ही तीन बच्चों को खोया, अब पत्नी ने भी तोड़ा दम
ओमाराम भी वेंटीलेटर पर: बस जलने की घटना में जैसलमेर के लाठी निवासी 22 साल का ओमाराम भी सिर्फ 30 फीसदी बर्न पर के साथ यहां आया था. लेकिन बाद में पता चला कि वह स्मोक इनहेलेशन बर्न का शिकार है, उसे पहले हाई फ्लो आक्सीजन पर रखा गया था. लेकिन दो दिनों से वह भी वेंटीलेटर पर है. उसे भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है. जिसके चलते उसे वेंटीलेटर पर शिफ्ट किया गया. उसके भी श्वसन तंत्र जहरीले धुंऐ से प्रभावित पाया गया है.
क्या होता है बर्न इनहेलेशन: आग लगने की घटना में केमिकल युक्त काला धुंआ बेहद खतरनाक होता है. बस हादसे में बस में ज्यादातर ज्वलनशील पदार्थ से धुंआ जहरीला हो गया था. यह शरीर में जाने से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें लाल रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन ले जाने से रोक सकती हैं, जिससे ऊतकों और अंगों में ऑक्सीजन की कमी होती है. जहरीली गैस श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाती है. इससे लंग्स लाईन जल जाती है, सूजन आती है. मरीज को सौ प्रतिशत आक्सीजन पर रखना होता है.