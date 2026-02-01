केंद्रीय बजट 2026-27: जैसलमेर भाजपा ने बताया दूरदर्शी तो कांग्रेस को लगा निराशाजनक
केंद्रीय बजट पर जैसलमेर से मिलीजुली प्रतिक्रिया नजर आई. नेताओं ने अपनी पार्टी लाइन के अनुसार राय दी.
Published : February 1, 2026 at 6:55 PM IST
जैसलमेर: भाजपा नेताओं ने केंद्रीय बजट को देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला, विकास और रोजगार केंद्रित बताया. इनका कहना था कि यह बजट आम आदमी, किसान, युवा और छोटे व्यापारियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. वहीं कांग्रेस ने इसे निराशाजनक बताया.
जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी ने कहा कि केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे और रोजगार को प्राथमिकता दी. सड़क, रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ा खर्च आने वाले समय में सीमावर्ती और रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए विकास के नए अवसर लाएगा. बजट देश की आर्थिक मजबूती के साथ सरहदी जिलों में विकास की रफ्तार बढ़ाएगा.
पढ़ें:केंद्रीय बजट-2026: सौर ऊर्जा, जूते-चमड़े के समान सस्ते, छोटे शहरों में तैयार होंगे कॉर्पोरेट मित्र, जानिए आम और खास की राय...
विधायक भाटी ने कहा कि छोटे व्यापारी, MSME और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाएं जैसलमेर जैसे जिलों के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगी. बजट में युवाओं के लिए रोजगार सृजन और महिलाओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया है. भाजपा जिलाध्यक्ष अरुण पुरोहित ने कहा कि केंद्र ने राज्यों को टैक्स में उचित हिस्सेदारी देकर संघीय ढांचा मजबूत किया. उन्होंने बजट को न्यू इंडिया की मजबूत नींव करार दिया. पूर्व उपाध्यक्ष प्रश्नचंद मेहता ने कहा कि कोई अतिरिक्त टैक्स बोझ नहीं डाला. इससे आम परिवारों को सुकून मिलेगा.
पढ़ें:जोधपुर: उद्योगों को लेकर बजट जगाता है आशा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर रहा जोर
कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष उम्मेद सिंह तंवर ने बजट को आधारहीन और निराशाजनक बताया. कहा, बजट जन उम्मीदों पर खरा उतरने में पूरी तरह विफल रहा. आमजन को महंगाई से राहत और बेरोजगारी घटाने के ठोस कदमों की उम्मीद थी, लेकिन बजट में ऐसा प्रावधान नहीं दिखा. अभी रसोई का बजट बिगड़ा है. पेट्रोल-डीजल, गैस, खाद्य पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय नहीं किए. युवाओं को रोजगार के बड़े वादे किए जाते हैं, परंतु बजट में रोजगार सृजन का कोई रोडमैप नहीं दिखा. हर वर्ग खुद को ठगा महसूस कर रहा है. ना किसानों की आय बढ़ाने और ना ही छोटे व्यापारियों को राहत की पहल की गई. तंवर ने आरोप लगाया कि यह बजट केवल आंकड़ों और शब्दों का खेल है. आम आदमी की समस्याओं का वास्तविक समाधान नहीं है.
पढ़ें: केंद्रीय बजट 2026: पूर्व सीएम राजे बोलीं, हर जन के सपनों को पंख लगाने वाला बजट, सांसद सीपी ने कहा- भारत को मजबूती मिलेगी