ETV Bharat / state

होली पर रेलवे की सौगात: जैसलमेर-भगत की कोठी, जोधपुर-गोरखपुर व चेन्नई स्पेशल ट्रेनें चलेंगी

जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के अनुसार ट्रेन संख्या 04861 जैसलमेर-भगत की कोठी स्पेशल 6 मार्च (शुक्रवार) को दोपहर 12:40 बजे जैसलमेर से रवाना होकर शाम 6 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 04862 8 मार्च (रविवार) को दोपहर 2:15 बजे भगत की कोठी से रवाना होकर रात 8 बजे जैसलमेर पहुंचेगी. यह ट्रेन रामदेवरा, फलोदी, ओसियां और जोधपुर स्टेशनों पर ठहराव करेगी. ट्रेन में कुल 20 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें 1 प्रथम सह द्वितीय एसी, 2 द्वितीय एसी, 4 तृतीय एसी, 8 स्लीपर, 3 सामान्य श्रेणी और 2 गार्ड डिब्बे शामिल हैं.

जैसलमेर: होली पर्व के दौरान और उसके बाद यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने जैसलमेर, जोधपुर और गोरखपुर सहित विभिन्न प्रमुख रूटों पर स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है. इन विशेष ट्रेनों के माध्यम से राजस्थान से उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

जोधपुर-गोरखपुर साप्ताहिक होली स्पेशल के 4 फेरे: होली के अवसर पर जोधपुर से गोरखपुर के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 5 से 27 मार्च तक कुल चार फेरे लगाएगी. ट्रेन संख्या 04829 प्रत्येक गुरुवार शाम 4:15 बजे जोधपुर से रवाना होकर शुक्रवार रात 8:50 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 04830 प्रत्येक शुक्रवार रात 11:25 बजे गोरखपुर से प्रस्थान कर रविवार सुबह 3 बजे जोधपुर पहुंचेगी. इस ट्रेन में भी 20 कोचों की व्यवस्था की गई है, जिनमें एसी, तृतीय एसी, स्लीपर, सामान्य श्रेणी व गार्ड एसएलआर कोच शामिल हैं. यह ट्रेन मेड़ता रोड, डेगाना, रतनगढ़, चूरू, रेवाड़ी, दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, लखनऊ, अयोध्या धाम, बस्ती सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करेगी.

होली के बाद जैसलमेर-चेन्नई स्पेशल 8 मार्च को: दक्षिण भारत की ओर वापसी करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए जैसलमेर से चेन्नई सेंट्रल के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. ट्रेन संख्या 06006 8 मार्च (रविवार) को रात 10:30 बजे जैसलमेर से रवाना होकर बुधवार सुबह 5 बजे चेन्नई सेंट्रल पहुंचेगी. यह ट्रेन बीकानेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, इटारसी, नागपुर, विजयवाड़ा, नेल्लौर सहित विभिन्न प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करेगी. इस ट्रेन में भी 20 कोचों की विशेष व्यवस्था की गई है, जिनमें प्रथम एसी सह द्वितीय एसी, द्वितीय एसी, तृतीय एसी, स्लीपर, सामान्य श्रेणी तथा गार्ड डिब्बे शामिल हैं.