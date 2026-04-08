ETV Bharat / state

जैसलमेर आर्मी कैंट में तमिलनाडु निवासी हवलदार ने दी जान, जांच जारी

23 फील्ड रेजिमेंट में एक हवलदार के जान देने का मामला सामने आया है. घटना का कारण पता नहीं चला है.

JAISALMER ARMY CANTT
तमिलनाडु निवासी रघु एस... (Source : Jaisalmer Police)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 8, 2026 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जैसलमेर: शहर के आर्मी कैंट स्थित 23 फील्ड रेजिमेंट में एक हवलदार द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार सोमवार को रघु एस (34), निवासी तमिलनाडु, ने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. घटना के बाद मौके पर कोई नोट नहीं मिला, जिससे आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं.

सदर थाना के एएसआई मदन सिंह के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई. इसके बाद शव को जवाहिर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. मृतक के भाई पार्थिबन को यूनिट की ओर से घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद वे कोलकाता से जैसलमेर पहुंचे.

पढ़ें : सरिस्का के वनपाल ने की आत्महत्या, 8 साल से चौकी पर तैनात था

पोस्टमार्टम की प्रक्रिया बुधवार को मेडिकल बोर्ड से पूरी करवाई गई. इसके बाद शव परिजनों और सेना के अधिकारियों को सौंप दिया गया. पुलिस ने बताया कि परिजनों ने किसी प्रकार की शंका व्यक्त नहीं की है और मामले में मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. सैन्य सम्मान के साथ पार्थिव देह को अंतिम संस्कार के लिए तमिलनाडु रवाना किया गया. फिलहाल, पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है.

आत्महत्या के मामलों को लेकर चिंता बढ़ी : हाल के समय में इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय बनती जा रही हैं. हालांकि, इस मामले में अभी तक कोई ठोस कारण सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

TAGGED:

JAISALMER ARMY CANTT
CONSTABLE DEATH CASE
ARMY CANTT HAVILDAR
तमिलनाडु निवासी रघु एस
HAVILDAR KILLED HIMSELF

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.