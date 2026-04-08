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जैसलमेर आर्मी कैंट में तमिलनाडु निवासी हवलदार ने दी जान, जांच जारी

तमिलनाडु निवासी रघु एस... ( Source : Jaisalmer Police )

जैसलमेर: शहर के आर्मी कैंट स्थित 23 फील्ड रेजिमेंट में एक हवलदार द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार सोमवार को रघु एस (34), निवासी तमिलनाडु, ने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. घटना के बाद मौके पर कोई नोट नहीं मिला, जिससे आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं. सदर थाना के एएसआई मदन सिंह के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई. इसके बाद शव को जवाहिर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. मृतक के भाई पार्थिबन को यूनिट की ओर से घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद वे कोलकाता से जैसलमेर पहुंचे. पढ़ें : सरिस्का के वनपाल ने की आत्महत्या, 8 साल से चौकी पर तैनात था