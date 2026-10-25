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सात महीने बाद स्वर्णनगरी में लौटी हवाई सेवा की रौनक, पहली फ्लाइट में ही दिखा विदेशी सैलानियों का क्रेज

जैसलमेर पहुंचे विदेशी यात्री ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: सात महीने बाद फिर से जैसलमेर में हवाई सेवा शुरू हो गई है. रविवार को दिल्ली से एयर इंडिया की फ्लाइट 138 यात्रियों के साथ जैसलमेर एयरपोर्ट पर उतरी.पहली फ्लाइट में 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी पर्यटक रहे. पर्यटन सीजन की शुरुआत में विदेशी सैलानियों की इतनी संख्या को कारोबार के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है.दिल्ली से सीधी उड़ान शुरू होने से पर्यटकों को राहत मिली है. अब लंबी सड़क और रेल यात्रा के बजाय कुछ घंटों में जैसलमेर पहुंचा जा सकेगा.

पहली फ्लाइट में चैतन्य राज सिंह भी पहुंचे जैसलमेर: दिल्ली से जैसलमेर पहुंची पहली फ्लाइट में जैसलमेर के महारावल चैतन्य राज सिंह भी शामिल रहे. चैतन्य राज ने कहा कि जैसलमेर की अन्य महानगरों से हवाई कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है. बेहतर हवाई संपर्क से जैसलमेर के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए यहां पहुंचना आसान होगा.जैसलमेर अपनी ऐतिहासिक विरासत, स्वर्णिम दुर्ग, हवेलियों, रेतीले धोरों और मरुस्थलीय संस्कृति के लिए दुनिया भर में पहचान रखता है. हर साल पर्यटन सीजन में बड़ी संख्या में देशी और विदेशी सैलानी यहां पहुंचते हैं. ऐसे में सीधी हवाई सेवाएं शुरू होने से जैसलमेर की पर्यटन क्षमता को और विस्तार मिलने की उम्मीद है.