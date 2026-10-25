सात महीने बाद स्वर्णनगरी में लौटी हवाई सेवा की रौनक, पहली फ्लाइट में ही दिखा विदेशी सैलानियों का क्रेज
महारावल चैतन्य राज ने कहा-जैसलमेर की अन्य महानगरों से हवाई कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है.
Published : October 25, 2026 at 8:48 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 10:09 PM IST
जैसलमेर: सात महीने बाद फिर से जैसलमेर में हवाई सेवा शुरू हो गई है. रविवार को दिल्ली से एयर इंडिया की फ्लाइट 138 यात्रियों के साथ जैसलमेर एयरपोर्ट पर उतरी.पहली फ्लाइट में 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी पर्यटक रहे. पर्यटन सीजन की शुरुआत में विदेशी सैलानियों की इतनी संख्या को कारोबार के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है.दिल्ली से सीधी उड़ान शुरू होने से पर्यटकों को राहत मिली है. अब लंबी सड़क और रेल यात्रा के बजाय कुछ घंटों में जैसलमेर पहुंचा जा सकेगा.
पहली फ्लाइट में चैतन्य राज सिंह भी पहुंचे जैसलमेर: दिल्ली से जैसलमेर पहुंची पहली फ्लाइट में जैसलमेर के महारावल चैतन्य राज सिंह भी शामिल रहे. चैतन्य राज ने कहा कि जैसलमेर की अन्य महानगरों से हवाई कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है. बेहतर हवाई संपर्क से जैसलमेर के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए यहां पहुंचना आसान होगा.जैसलमेर अपनी ऐतिहासिक विरासत, स्वर्णिम दुर्ग, हवेलियों, रेतीले धोरों और मरुस्थलीय संस्कृति के लिए दुनिया भर में पहचान रखता है. हर साल पर्यटन सीजन में बड़ी संख्या में देशी और विदेशी सैलानी यहां पहुंचते हैं. ऐसे में सीधी हवाई सेवाएं शुरू होने से जैसलमेर की पर्यटन क्षमता को और विस्तार मिलने की उम्मीद है.
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वापसी में करीब 160 यात्रियों ने भरी दिल्ली के लिए उड़ान: दिल्ली से जैसलमेर पहुंचने वाली फ्लाइट के बाद वापसी में भी यात्रियों की अच्छी संख्या देखने को मिली. करीब 160 यात्रियों ने जैसलमेर से दिल्ली के लिए उड़ान भरी. इससे संकेत मिलता है कि हवाई सेवा की मांग दोनों दिशाओं में बनी हुई है. दिल्ली से जैसलमेर आने वाले पर्यटकों के साथ-साथ जैसलमेर से दूसरे शहरों की यात्रा करने वाले लोगों को भी अब सुविधा मिलेगी.लंबे समय से हवाई सेवाएं बंद रहने के कारण यात्रियों को सड़क और रेल मार्ग पर निर्भर रहना पड़ता था. कई बार जैसलमेर पहुंचने में काफी समय लग जाता था. अब दिल्ली से सीधी उड़ान मिलने के बाद पर्यटक कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे. खासकर कम समय में घूमने का कार्यक्रम बनाने वाले पर्यटकों के लिए यह सुविधा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.
मुंबई के लिए भी शुरू होगी हवाई कनेक्टिविटी: 26 अक्टूबर से मुंबई के लिए भी हवाई सेवा शुरू होने की जानकारी सामने आई है. इससे जैसलमेर का हवाई संपर्क देश के दो प्रमुख महानगरों दिल्ली और मुंबई से जुड़ जाएगा.एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार एयरपोर्ट हवाई सेवाओं के संचालन के लिए पूरी तरह तैयार है. आने वाले दिनों में पांच से अधिक उड़ानों के संचालन की संभावना भी जताई गई है.दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से सीधी उड़ानें मिलने पर जैसलमेर आने वाले पर्यटकों के पास यात्रा के अधिक विकल्प होंगे. इससे होटल, रिसॉर्ट, ट्रैवल एजेंसियों, टैक्सी संचालकों, गाइड और अन्य पर्यटन आधारित व्यवसायों को फायदा मिलने की उम्मीद है.
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विदेशी पर्यटकों की मौजूदगी से पर्यटन कारोबार को नई उम्मीद: पहली फ्लाइट से पहुंचे यात्रियों में 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी पर्यटकों की मौजूदगी खास चर्चा का विषय रही. जैसलमेर में विदेशी पर्यटकों के लिए ऐतिहासिक दुर्ग, पारंपरिक स्थापत्य, लोक संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम और रेगिस्तान सफारी प्रमुख आकर्षण हैं. ऐसे में हवाई सेवाओं की बहाली से अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की यात्रा अधिक सुविधाजनक हो सकती है.पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि नियमित उड़ानों के संचालन से जैसलमेर आने वाले सैलानियों की संख्या बढ़ेगी और पर्यटन सीजन में कारोबार को गति मिलेगी. हालांकि इस सुविधा का पूरा लाभ उठाने के लिए उड़ानों का नियमित संचालन और अन्य प्रमुख शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी भी जरूरी होगी.
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