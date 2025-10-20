ETV Bharat / state

ओरण और गोचर भूमि को रिकॉर्ड में दर्ज करने पर सहमति, धरना समाप्त

जैसलमेर : दीपावली के अवसर पर जैसलमेर में जिला प्रशासन और ओरण संघर्ष समिति के बीच हुई अहम बैठक में वर्षों से लंबित ओरण-गोचर, तालाब, कुएं, आगोर और खडीन जैसी पारंपरिक सार्वजनिक भूमि को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने को लेकर महत्वपूर्ण सहमति बनी. इस निर्णय से मरुधरा की लोक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. इस बैठक के बाद पिछले 30 दिनों से अधिक समय से कलेक्ट्रेट परिसर के सामने चल रहा ओरण बचाओ संघर्ष समिति का धरना भी रविवार देर रात समाप्त हो गया. जिसकी घोषणा जैसलमेर व पोकरण के विधायकों व समिति के सदस्यों ने की.

बैठक में तय हुआ कि तहसील, उपखंड और जिला स्तर पर लंबित ओरण प्रस्तावों को प्राथमिकता से राज्य सरकार को भेजा जाएगा. साथ ही, गोचर भूमि को नियमानुसार दर्ज करने की प्रक्रिया को गति दी जाएगी. इसके साथ ही जिले के सभी रास्तों, नदी-नालों, तालाबों, आगोर, पाछोर, स्मारकों, खडीनों, कुओं और श्मशान भूमि का सर्वे करवाकर विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी.

जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने कहा कि ओरण और गोचर हमारे मरुस्थलीय जीवन की आत्मा हैं. इन भूमियों पर ग्रामीणों की आजीविका और परंपराएं टिकी हैं. उन्होंने कहा, “हमारी सरकार और प्रशासन इस दिशा में गंभीर है. हर उस भूमि को रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा जो वर्षों से ओरण या गोचर के रूप में उपयोग में है. यह जैसलमेर की लोक धरोहरों के संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक पहल है.