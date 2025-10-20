ओरण और गोचर भूमि को रिकॉर्ड में दर्ज करने पर सहमति, धरना समाप्त
तालाब, खडीन, कुएं और ओरण अब होंगे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज.
Published : October 20, 2025 at 12:14 PM IST
जैसलमेर : दीपावली के अवसर पर जैसलमेर में जिला प्रशासन और ओरण संघर्ष समिति के बीच हुई अहम बैठक में वर्षों से लंबित ओरण-गोचर, तालाब, कुएं, आगोर और खडीन जैसी पारंपरिक सार्वजनिक भूमि को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने को लेकर महत्वपूर्ण सहमति बनी. इस निर्णय से मरुधरा की लोक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. इस बैठक के बाद पिछले 30 दिनों से अधिक समय से कलेक्ट्रेट परिसर के सामने चल रहा ओरण बचाओ संघर्ष समिति का धरना भी रविवार देर रात समाप्त हो गया. जिसकी घोषणा जैसलमेर व पोकरण के विधायकों व समिति के सदस्यों ने की.
बैठक में तय हुआ कि तहसील, उपखंड और जिला स्तर पर लंबित ओरण प्रस्तावों को प्राथमिकता से राज्य सरकार को भेजा जाएगा. साथ ही, गोचर भूमि को नियमानुसार दर्ज करने की प्रक्रिया को गति दी जाएगी. इसके साथ ही जिले के सभी रास्तों, नदी-नालों, तालाबों, आगोर, पाछोर, स्मारकों, खडीनों, कुओं और श्मशान भूमि का सर्वे करवाकर विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी.
इसे भी पढ़ें: जैसलमेर : ओरण और गोचर बचाने को कलेक्ट्रेट पर उमड़े लोग, जानिए पूरा मामला
जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने कहा कि ओरण और गोचर हमारे मरुस्थलीय जीवन की आत्मा हैं. इन भूमियों पर ग्रामीणों की आजीविका और परंपराएं टिकी हैं. उन्होंने कहा, “हमारी सरकार और प्रशासन इस दिशा में गंभीर है. हर उस भूमि को रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा जो वर्षों से ओरण या गोचर के रूप में उपयोग में है. यह जैसलमेर की लोक धरोहरों के संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक पहल है.
पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने कहा कि मरुधरा की संस्कृति और पर्यावरण संतुलन में ओरण और गोचर की महत्वपूर्ण भूमिका है. उन्होंने कहा, “जहां ओरण बचे हैं, वहां न केवल हरियाली है बल्कि समाज में सद्भाव और आस्था भी सुरक्षित है. प्रशासन का यह निर्णय पारंपरिक स्थलों को नई पहचान देगा. यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर साबित होगा.
पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह सांवता ने जताया आभार : पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह सांवता ने जिला प्रशासन और ओरण संघर्ष समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह निर्णय समाज और प्रकृति दोनों के लिए शुभ संकेत है. उन्होंने कहा, “ओरण-गोचर केवल भूमि नहीं, बल्कि जैसलमेर की जीवन रेखा है. इनका राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना संरक्षण के साथ-साथ आने वाले विकास कार्यों में पारदर्शिता भी लाएगा.
इसे भी पढ़ें: जैसलमेर में ओरण और गोचर भूमि बचाने को पांच किमी पैदल मार्च, जानिए मांग...
बैठक में जिला कलक्टर प्रताप सिंह, उपखंड अधिकारी सक्षम गोयल, सहायक निदेशक रोहित वर्मा, समाजसेवी दलपत हिंगड़ा, सुरेंद्र सिंह भाटी, हाथी सिंह मुलाना, आईदान सिंह भाटी सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन क्षेत्रों में सोलर या औद्योगिक परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, वहां पहले ओरण और गोचर भूमि का सर्वे पूरा किया जाएगा, ताकि परंपरागत लोक संपदा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.