जैसलमेर में सुरक्षा सख्त: पाकिस्तानी सिम पर प्रतिबंध, सीमा क्षेत्र में रात में आवाजाही बंद, विदेशी नागरिकों के प्रवेश नियम कड़े

अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार पाकिस्तान में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा में लगभग 3-4 किलोमीटर तक पहुंच रहा है.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 10, 2026 at 7:36 PM IST

जैसलमेर: अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जिले में प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी है. राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही सीमावर्ती गांवों में रात्रिकालीन आवाजाही पर रोक लगा दी है. इसके अलावा संरक्षित क्षेत्रों में विदेशी नागरिकों के प्रवेश को लेकर भी नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रताप सिंह ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार पाकिस्तान में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा में लगभग 3-4 किलोमीटर तक पहुंच रहा है. ऐसे में पाकिस्तानी लोकल सिम के माध्यम से पाकिस्तानी नेटवर्क का उपयोग कर संपर्क करना संभव हो रहा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है. इसे देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है.

सीमावर्ती गांवों में रात्रिकालीन विचरण पर रोक: प्रशासन ने सीमा से सटे पांच किलोमीटर क्षेत्र में आने वाले गांवों में शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों के आवागमन और विचरण पर प्रतिबंध लगाया है. यह आदेश जैसलमेर और पोकरण तहसील के कई सीमावर्ती गांवों—किशनगढ़, तनोट, साधेवाला, घोटरू, लोंगेवाला, गणेशिया, लंगतला, रतड़ाऊ, लीलोई सहित अन्य गांवों पर लागू होगा. यह आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा. आदेश के अनुसार बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के इस अवधि में आवाजाही नहीं की जा सकेगी. हालांकि, ड्यूटी पर तैनात प्रशासन, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और अन्य एजेंसियों के अधिकारियों-कर्मचारियों को इससे छूट दी गई है.

संरक्षित क्षेत्रों में विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर सख्ती: गृह विभाग जयपुर के निर्देशों के तहत जिले के संरक्षित क्षेत्रों में विदेशी नागरिकों के प्रवेश को लेकर सख्त नियम लागू किए गए हैं. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट परसाराम ने बताया कि किसी भी विदेशी नागरिक को रोजगार, व्यवसाय, शोध, अध्ययन या पर्यटन के उद्देश्य से संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश के लिए पहले ऑनलाइन अनुमति लेना अनिवार्य होगा. टूरिस्ट ऑपरेटर, गाइड, होटल संचालक और फिल्म कोऑर्डिनेटरों को भी निर्देश दिए गए हैं कि बिना अनुमति किसी विदेशी नागरिक को संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश न कराया जाए.

पर्यटकों को जानकारी देने के लिए लगाए जाएंगे होर्डिंग: प्रशासन के अनुसार कई विदेशी पर्यटकों को संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश के नियमों की जानकारी नहीं होती. ऐसे में प्रमुख स्थानों पर सूचना पट और होर्डिंग लगाए जाएंगे तथा विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा, ताकि पर्यटक समय रहते ऑनलाइन अनुमति प्राप्त कर सकें और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

