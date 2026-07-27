Jaisalmer Accident : नाचना कस्बे में पट्टियों से भरा ट्रक पलटा, दो की मौत और दो घायल
नाचना कस्बे के अजासर गांव के पास पोकरण रोड पर सोमवार को पट्टियों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरकर पलट गया.
Published : July 27, 2026 at 1:06 PM IST
जैसलमेर: जिले के नाचना कस्बे के अजासर गांव के पास पोकरण रोड पर सोमवार को पट्टियों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरकर पलट गया. हादसे में ट्रक में सवार दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए. हादसा ट्रक का स्टेरिंग फेल होने के कारण होना बताया जा रहा है.
जानकारी के अनुसार हादसे के दौरान ट्रक में चालक सहित कुल पांच लोग सवार थे. अजासर गांव के पास अचानक ट्रक का स्टेरिंग फेल हो गया, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और ट्रक सड़क से नीचे उतरकर पलट गया. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास के ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी.
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सूचना मिलते ही नाचना थाना प्रभारी सुमेरदान मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से घायलों को बाहर निकलवाया. हादसे में लाखाराम पुत्र धनाराम भील (36) निवासी नई नाड़ी सगरा तथा अमराराम पुत्र दुर्गाराम (37) की मौत हो गई. दोनों मृतकों के शव नाचना स्थित चिकित्सा केंद्र की मोर्चरी में रखवाए गए, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई.
नाचना एसएचओ सुमेरदान ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में ट्रक का स्टेरिंग फेल होने से हादसा होना सामने आया है. हादसे में दो लोगों की मौत हुई है, जबकि दो घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है. फिलहाल, पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है.