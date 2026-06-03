जयराम की अधिकारियों को दो टूक चेतावनी, "सरकार के इशारे पर जनप्रतिनिधियों को परेशान करना पड़ेगा महंगा"
नव-निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को दी सीधी चेतावनी, कहा- प्रशासनिक मर्यादाओं का पालन करें.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 3, 2026 at 4:44 PM IST|
Updated : June 3, 2026 at 5:41 PM IST
मंडी: जिला मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र के नव-निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आज पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने संबोधित किया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का सम्मान सर्वोपरि है और किसी भी स्तर पर उनके अधिकारों और जनहित के कार्यों में अनावश्यक बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार के इशारे पर कुछ अधिकारी नव-निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की भावना के खिलाफ है.
"पंचायतों, जिला परिषदों और अन्य स्थानीय निकायों में जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर जिन प्रतिनिधियों को चुना है, उन्हें जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार है. अगर कोई अधिकारी राजनीतिक दबाव में आकर जनप्रतिनिधियों के कार्यों में अड़चन पैदा करता है या उन्हें अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश करता है, तो इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाएगा." - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष
जयराम ठाकुर की अधिकारियों को चेतावनी
इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि वे अपनी प्रशासनिक मर्यादाओं का पालन करें और निष्पक्षता बनाए रखें. उन्होंने कहा कि अधिकारी किसी राजनीतिक दल या सरकार के नहीं, बल्कि जनता और संविधान के प्रति जवाबदेह होते हैं. ऐसे में उन्हें किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव से ऊपर उठकर काम करना चाहिए.
"हमारे जनप्रतिनिधियों को सरकार के इशारे पर जो अधिकारी परेशान कर रहे हैं, उनसे हम साफ-साफ कहना चाहते हैं कि ये बहुत महंगा पड़ेगा. अधिकारी अपनी मर्यादाएं न लांघें और इस सरकार के साथ अपना भविष्य जोड़ने की भूल न करें. सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन प्रशासनिक सेवा की गरिमा और निष्पक्षता हमेशा बनी रहनी चाहिए." - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष
नव-निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से को दी ये सलाह
वहीं, इस मौके पर जयराम ठाकुर ने नव-निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से भी जनता की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि जनता ने जो विश्वास उन पर जताया है, उस पर खरा उतरना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. विकास, पारदर्शिता और जनकल्याण को केंद्र में रखकर कार्य करने से ही क्षेत्र की प्रगति सुनिश्चित होगी और लोकतंत्र मजबूत बनेगा. गौरतलब है कि प्रदेश में 31 मई को शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थानों की चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है.